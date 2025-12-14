பிரீமியர் லீக்கில் வரலாறு படைத்த முகமது சாலா!

பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் முகமது சாலா புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
ஒரே ஒரு அணிக்காக அதிக கோல் பங்களிப்புகளில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் அணி பிரிங்டன் அணியுடனான போட்டியில் 2-0 என வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் 1, 60ஆவது நிமிஷங்களில் ஹியூகோ ஹெகிடிகே கோல் அடித்து அசத்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் 26-ஆவது நிமிஷத்தில் முகமது சாலா சப்ஸ்டியூட்டாக ஆடத்தில் சேர்க்கப்பட்டார். 60-ஆவது நிமிஷத்தில் இவர் செய்த அசிஸ்ட் மூலமாகத்தான் கோல் அடிக்கப்பட்டது.
இதன்மூலம் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றிலேயே ஒரே அணிக்காக அதிக கோல் பங்களிப்பில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
பிரீமியர் லீக்: ஒரே அணிக்காக அதிக கோல் பங்களிப்பு
முகமது சாலா - 277 (லிவர்பூல்) Mohamed Salah, Liverpool – 277
வெயின் ரூனி - 276 (மான்செஸ்டர் யுனைடெட்)
ரியான் கிக்ஸ் - 271 (மான்செஸ்டர் யுனைடெட்)
ஹாரி கேன் - 259 (டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பா்)
தியரி ஹென்றி - 249 (ஆர்செனல்)
பிராங்க் லம்பார்ட் - 237 (செல்ஸி)
செர்ஜியோ அகியூரோ - 231 (மான்செஸ்டர் சிட்டி)
ஸ்டீவன் ஜெர்ராட் - 212 (லிவர்பூல்)
சன் ஹியூங்-மின் - 198 (டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பா்)
ஜேமி வர்டே - 193 (லெய்ஸ்டர் சிட்டி)
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.