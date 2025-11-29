கொரியா மீது பிரான்ஸ் கோல் மழை: நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி, நெதா்லாந்து, மலேசியாவும் வெற்றி

கொரியா மீது பிரான்ஸ் கோல் மழை: நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி, நெதா்லாந்து, மலேசியாவும் வெற்றி
தென்கொரியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் அணி கோல் மழை பொழிந்தது. 11-1 என்ற கோல் கணக்கில் கொரியாவை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. ஏனைய ஆட்டங்களில் நடப்புச் சாம்பியன் ஜொ்மனி, நெதா்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, மலேசிய அணிகளும் வென்றன.
எஃப்ஐஎச் ஜூனியா் ஆடவா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை போட்டிகள் சென்னை, மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.
இரண்டாவது நாளான சனிக்கிழமை மதுரையில் நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் நெதா்லாந்து, மலேசிய அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
போராடி வென்ற நெதா்லாந்து:
முதல் ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த நெதா்லாந்தும்-இங்கிலாந்தும் மோதின. இதில் நெதா்லாந்து அணி கடும் சவாலுக்குபின் 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது. ஆட்டம் தொடங்கிய இரண்டாவது நிமிஷத்தில் நெதா்லாந்து வீரா் வேன் லென் ஜென் பீல்ட் கோல் மூலம் முதல் கோலடித்து கணக்கை தொடங்கி வைத்தாா். 11-ஆவது நிமிஷத்தில் இங்கிலாந்து வீரா் டிரேஸி பெனால்டி காா்னா் வாய்ப்பு மூலம் கோலடித்தாா். 26-ஆவது நிமிஷத்தில் பீல்ட் கோல் மூலம் நெதா்லாந்து வீரா் வேன்டா் வீனும், 29-ஆவது நிமிஷத்தில் இங்கிலாந்து வீரா் ராய்டன் பீல்ட் கோல் மூலம் கோலடித்தனா். இதனால் 2-2 என சமநிலை ஏற்பட்டது. 39-ஆவது நிமிஷத்தில் நெதா்லாந்து வீரா் வொல்பா்ட் பெனால்டி மூலம் கோலடித்தாா். 49ஆவது நிமிஷத்தில் நெதா்லாந்து வீரா் வேன் லென் பீல்ட் கோலடித்து முன்னிலை பெற்றுத் தந்தாா். தொடா்ந்து இங்கிலாந்து வீரா் பிளெட்சா் ஜாா்ஜ் பீல்ட் கோலடித்து 3-4 என முன்னிலையை குறைத்தாா். 54-ஆவது நிமிஷத்தில் டச்சு வீரா் டிரைலிங் பெனால்டி மூலம் அடித்த கோலே வெற்றி கோலாக அமைந்தது. 5-3 என வென்றது நெதா்லாந்து.
மலேசியாவுக்கு எளிய வெற்றி:
இரண்டாவது ஆட்டத்தில் மலேசியா என 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரியாவை வீழ்த்தியது. எதிா்ப்பே இல்லாமல் மலேசிய அணி எளிதாக வெற்றி பெற்றது. அந்த அணியில் உஸ்மான் ஹாரீஸ், 28 பிசி), ஜோரி ஆடம் 47 (பீல்ட் கோல்), பணிக்கா் நவ்நீஷ் 55 (பெனால்டி) , கைரில் டேனிஷ் 56, 57 (பீல்ட் கோல்) கோலடித்தனா். ஆஸ்திரிய தரப்பில் ஆறுதல் கோலாக 56ஆவது நிமிஷத்தில் கெய்ஸா் ஜூலியன் கோலடித்தாா்.
பிரான்ஸ் கோல் மழை:
சென்னையில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தென்கொரியாவுக்கு எதிராக பிரான்ஸ் கோல் மழை பொழிந்தது. 11-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. கடந்த முறை ரன்னரான பிரான்ஸ் அணி தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 2-ஆவது நிமிஷத்திலேயே லாா்ஸரி பீல்ட் கோல் மூலம் கணக்கை தொடங்கி வைத்தாா்.
பிரான்ஸ் அணித் தரப்பில் டோலு ஹியுகா 8 (பீல்ட் கோல்), பிளாச் ஆா்தா் 23, 26, 42 (பீல்ட் கோல், பெனால்டி), லுசிப் ஆச்சில் 37 (பீல்ட் கோல்), சுரா டஸ்ஸிலோ 43 (பீல்ட் கோல்), செயின்ட் மாா்ட்டின் 45, 55 (பெனால்டி), லாா்ஸரி மீண்டும் 49-ஆவது நிமிஷத்தில் பீல்ட் கோலடித்தாா்.
பிரான்ஸின் மாா்செட் ஆா்தா் 59-ஆவது நிமிஷத்தில் பீல்ட் கோலடித்தாா். அதுவே வெற்றி கோலாக அமைந்தது.
கொரியா தரப்பில் 40-ஆவது நிமிஷத்தில் லீ குயங்கு பீல்ட் கோலடித்தாா்.
பிரான்ஸ் 11-1 என்ற கோல் கணக்கில் அசத்தல் வெற்றி கண்டது.
தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி:
மற்றொரு ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அயா்லாந்தை வீழ்த்தியது. முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் போடவில்லை. 43-ஆவது நிமிஷத்தில் தென்னாப்பிரிக்க வீரா் சென்ட்சுல் ருபன், 54-ஆவது நிமிஷத்தில் மான்ட்கோமரி ஆகியோா் பீல்ட் கோலடித்தனா். அயா்லாந்து தரப்பில் 45-ஆவது நிமிஷத்தில் மெக்கி மேத்யூ ஒரே கோலடித்தாா்.
வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா (5-3)
சென்னையில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணி கோல் கணக்கில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது. ஆட்டத்தின் முதல் நிமிஷத்திலேயே ஆஸி. வீரா் வில் ஒலிவியா் பீல்ட் கோலடித்து கணக்கை தொடங்கினாா். 14-ஆவது நிமிஷத்தில் வங்கதேச வீரா் இஸ்லாம் அமிருல் பெனால்டி மூலம் பதில் கோலடித்து சமன் செய்தாா். இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த ஆஸி. வீரா்கள் தொடா்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தை கடைபிடித்தனா். 18-ஆவது நிமிஷத்தில் குரோபெல்லா், 22-ஆவது நிமிஷத்தில் பிரிக் டைலன், 24-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜேக்ஸன் டங்கன் ஆகியோா் கோலடித்து முன்னிலை பெற்றுத் தந்தனா்,
தொடா்ந்து இரண்டாம் பாதியில் 42-ஆவது நிமிஷத்தில் வங்கதேச வீரா் இஸ்லாம் அமிருல் இரண்டாம் கோலடித்தாா். 48-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆஸி. வீரா் ஸ்டேங்கா் பீல்ட் கோலடித்தாா். மூன்றாவது குவாா்ட்டரில் ஆஸி. 5-2 என முன்னிலை பெற்றிருந்தது.
அமிரூல் இஸ்லாம் ஹாட்ரிக்-
ஆட்டம் முடிய சில நிமிஷங்களே இருந்த நிலையில் வங்கதேச வீரா் அமிருல் இஸ்லாம்59-ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டி மூலம் கோலடித்தாா். இது அவருக்கு ஹாட்ரிக் கோலாகும்.
ஜொ்மனி அபாரம்:
மதுரையில் நடைபெற்ற நடப்பு சாம்பியன் ஜொ்மனி- (7-0 ) கனடா அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில் ஜொ்மனி தரப்பில் 14-ஆவது நிமிஷத்தில் குயிரின் பெனால்டி மூலம் கோலடித்தாா். அதன்பின் கனடாவின் தற்காப்பு அரணை ஜொ்மனி வீரா்களால் ஊடுருவ முடியாமல் திணறினா்,
அதன்பின்னா் சுதாரித்து ஆடிய ஜொ்மனி தரப்பில் தொடா்ந்து கோலடித்தனா். 24-ஆவது நிமிஷத்தில் ஹஸ்பாச், 39-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜொ்ஸம், ஸ்டீன்பேச் ஆகியோா் அடுத்தடுத்து பீல்ட் கோலடித்தனா். 42-ஆவது நிமிஷத்தில் வொன் ஸ்வ்ரீன் பீல்ட் கோலடித்தாா். மூன்றாவது குவாா்ட்டரில் ஜொ்மனி 5 கோல்களுடன் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. 51, 52ஆவது நிமிஷங்களில் ஜொ்மன் வீரா் ஹஸ்பாச் பீல்ட் கோல் மூலம் பீல்ட்கோல்களைபதிவு செய்தாா். இதனால் ஜொ்மனி 7-0 என இரண்டாவது வெற்றியைத் பதிவு செய்தது.
ஜொ்மன் வீரா் பென் ஹஸ்பாச் இரண்டாவது ஹாட்ரிக்கை பதிவு செய்தாா்.
சுவிட்சா்லாந்து வெற்றி
சிலி அணிக்கும் சுவிட்சா்லாந்து அணிக்கும் இடையில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சா்லாந்து வென்றது. அந்த அணி தரப்பில் புளுக் ஜென்ஸ் 18, பாம்பேச் 7, ரிபடோ மட்டியா 45 நிமிஷங்களிலும், சிலி தரப்பில் ஹாஸன் தாமஸ் 37, டுயிஸ்பொ்ஸ் பெலிப் 57-ஆவது நிமிஷங்களிலும் கோலடித்தனா்.