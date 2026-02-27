Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
செய்திகள்

ஜாம்ஷெட்பூர் 'ஹாட்ரிக்' வெற்றி

இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் ஜாம்ஷெட்பூர் எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சியை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது. அந்த அணிக்கு இது தொடர்ந்து 3-ஆவது வெற்றியாகும்.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 10:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் ஜாம்ஷெட்பூர் எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சியை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது. அந்த அணிக்கு இது தொடர்ந்து 3-ஆவது வெற்றியாகும்.

விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ஈஸ்ட் பெங்கால் கோலடித்தது. 40-ஆவது நிமிஷத்தில் எட்மண்ட் லால்ரிண்டிகா அடித்த கோலால், முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.

2-ஆவது பாதியில் உத்வேகம் பெற்ற ஜாம்ஷெட்பூர் அணிக்காக, ஸ்டீபன் எùஸ 61-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கை தொடங்க, ஆட்டம் 1-1 என சமன் ஆனது.

ஆட்டம் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், ரெய் டசிகவா 87-ஆவது நிமிஷத்தில் அடித்த கோலால், ஜாம்ஷெட்பூர் 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

பஞ்சாப் வெற்றி: இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் பெங்களூரு எஃப்சியை வீழ்த்தியது. பஞ்சாப் தரப்பில் எஃபியோங் சுங்குசி (20', 32') கோலடித்தார்.

புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, ஜாம்ஷெட்பூர் முதலிடத்தில் நிலைக்க, ஈஸ்ட் பெங்கால் 3-ஆவது இடத்திலும், பெங்களூரு, பஞ்சாப் அணிகள் முறையே 6 மற்றும் 7-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

சென்னையை வென்றது மோகன் பகான்

சென்னையை வென்றது மோகன் பகான்

பெங்களூரு - நாா்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் ஆட்டம் டிரா!

பெங்களூரு - நாா்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் ஆட்டம் டிரா!

ஜாம்ஷெட்பூருக்கு 2-ஆவது வெற்றி!

ஜாம்ஷெட்பூருக்கு 2-ஆவது வெற்றி!

பெங்கால் டைகா்ஸுக்கு 2-ஆவது வெற்றி

பெங்கால் டைகா்ஸுக்கு 2-ஆவது வெற்றி

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு