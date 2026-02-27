ஜாம்ஷெட்பூர் 'ஹாட்ரிக்' வெற்றி

இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் ஜாம்ஷெட்பூர் எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சியை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது. அந்த அணிக்கு இது தொடர்ந்து 3-ஆவது வெற்றியாகும்.
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ஈஸ்ட் பெங்கால் கோலடித்தது. 40-ஆவது நிமிஷத்தில் எட்மண்ட் லால்ரிண்டிகா அடித்த கோலால், முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.
2-ஆவது பாதியில் உத்வேகம் பெற்ற ஜாம்ஷெட்பூர் அணிக்காக, ஸ்டீபன் எùஸ 61-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கை தொடங்க, ஆட்டம் 1-1 என சமன் ஆனது.
ஆட்டம் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், ரெய் டசிகவா 87-ஆவது நிமிஷத்தில் அடித்த கோலால், ஜாம்ஷெட்பூர் 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
பஞ்சாப் வெற்றி: இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் பெங்களூரு எஃப்சியை வீழ்த்தியது. பஞ்சாப் தரப்பில் எஃபியோங் சுங்குசி (20', 32') கோலடித்தார்.
புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, ஜாம்ஷெட்பூர் முதலிடத்தில் நிலைக்க, ஈஸ்ட் பெங்கால் 3-ஆவது இடத்திலும், பெங்களூரு, பஞ்சாப் அணிகள் முறையே 6 மற்றும் 7-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.
