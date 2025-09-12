செய்திகள்

உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகாததன் எதிரொலி: தலைமைப் பயிற்சியாளர்கள் பதவி நீக்கம்!

பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தலைமைப் பயிற்சியாளர்கள் குறித்து...
Head coaches of Venezuela and Peru
வெனிசுலா, பெரு அணிகளின் தலைமைப் பயிற்சியாளர்கள். படங்கள்: எக்ஸ் / படிஸ்டா, ஏபி.
கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகாத வெனிசுலா, பெரு அணிகளின் தலைமைப் பயிற்சியாளர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.

இந்த முடிவு மிகவும் கடுமையானதாக இருப்பதாக அந்நாட்டு ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகிறார்கள்

தென் அமெரிக்க கண்டத்தில் இருந்து பத்து அணிகளில் டாப் 6 அணிகள் நேரடியாக ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகின. அடுத்து 7-ஆவதாக இருக்கும் அணி பிளே-ஆஃப் சுற்றில் மோத வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

வெனிசுலா இதுவரை உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகாத ஒரே தென் அமெரிக்க அணியாக இருக்கிறது.

தனது கடைசி போட்டியில் வென்றிருந்தால் 7-ஆவது இடம் கிடைக்க வாய்ப்பிருந்தபோது 3-6 எனத் தோற்றது. பொலிவியா பிரேசிலை 1-0 என வென்று அந்த இடத்தைப் பிடித்தது.

இந்தக் காரணத்தினால், 20 மாதங்கள் அணியில் இருந்தும் சாதிக்காத, 55 வயதான தலைமைப் பயிற்சியாளர் படிஸ்டா நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

பெரு அணி 10 அணிகள் கொண்ட தென் அமெரிக்க அணிகளில் 9-ஆவது இடம் பிடித்தது. சிலி மிகவும் மோசமாக விளையாடி 10-ஆவது இடத்தைப் பிடித்தது.

பெரு அணிக்கு 6 போட்டிகள் மட்டுமே தலைமப் பயிற்சியளாராக இருந்த 58 வயதான ஆஸ்கர் இபனேஸ் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பெரு அணி கடைசியாக 2018 உலகக் கோப்பையில் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆர்ஜென்டீனா, பிரேசில், ஈக்குவாடர், உருகுவே, கொலம்பியா, பராகுவே நேரடியாகத் தேர்வாகி அசத்தின.

