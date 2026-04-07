ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது முக்கியம்..! யமாலுக்கு ஆதரவளித்த வினிசியஸ்!

ரியல் மாட்ரிட் நட்சத்திர வீரர் வினிசியஸ் ஜூனியர் பார்சிலோனா நட்சத்திரம் லாமின் யமாலுக்கு ஆதரவாகப் பேசியுள்ளார்.
எகிப்துக்கு எதிரான நட்பு ரீதியான போட்டியில் ஸ்பெயின் அணியின் ரசிகர்கள் எதிரணி வீரர்களை (எகிப்து) கிண்டல் செய்ய, “யார் எல்லாம் குதிக்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்கள்” என முழக்கமிட்டனர்.
லாமின் யமால் தனது இன்ஸ்டா பதிவில், ”நான் முஸ்லிம்தான், அல்ஹம்துலில்லாஹ் (இறைவனுக்கு நன்றி)” எனக் குறிப்பிட்டு தனது கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்தப் பதிவுக்கு ரியல் மாட்ரிட் நட்சத்திர வீரர் வினிசியஸ் ஜூனியர் ஆதரவு தெர்வித்துள்ளார். முன்னதாக, நிற வெறிக்கு எதிராக வினிசியஸ் ஜூனியர் பதிவிட்டிருந்தார். அதே காரணத்தினால், அவருக்கு பேலந்தோர் விருது மறுக்கப்பட்டதாக புகார் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் வினிசியஸ் ஜூனியர் பேசியிருப்பதாவது:
இது எப்போது பேசுவதற்கு சிரமம் ஏற்படுத்தும் விஷயங்கள் ஆகும். ஆனால், இதுமாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமாக நடைபெறுகின்றன. லாமின் பேசியது முக்கியத்துவம் பெருகிறது. இது மற்றவர்களுக்கு உதவும்.
நாம் பிரபலமாக இருக்கிறோம்; பணம் இருக்கிறது, இதை சமாளிக்கலாம். ஆனால், ஏழை கறுப்பின மக்கள் இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதனால், இந்தப் போராட்டம் தொடருமென நம்புகிறேன் என்றார்.
Vinicius Junior hails Lamine Yamal for condemning anti-Muslim chants
நான் முஸ்லிம்தான், அல்ஹம்துலில்லாஹ்... ஸ்பெயின் ரசிகர்களின் இஸ்லாமிய வெறுப்புக்குப் பதிலளித்த லாமின் யமால்!
தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறையில் வேலை: 10, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் புதிய சாதனை படைத்த லாமின் யமால்!
லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
தினமணி செய்திச் சேவை