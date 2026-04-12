பார்சிலோனா அபார வெற்றி: ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற லாமின் யமால்!

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் அசத்திய பார்சிலோனா குறித்து...

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் லாமின் யமால். - படம்: எக்ஸ் / எஃப்சி பார்சிலோனா.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 9:53 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் பார்சிலோனா அணி தனது சொந்த திடலனா ‘கேம்ப் நௌ’வில் விளையாடியது. இந்தப் போட்டியில் லாமின் யமால் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றுள்ளார்.

கடந்த வாரம் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் மோசமாக விளையாடிய பார்சிலோனா அணி லா லிகா தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு ரசிகர்களுக்கு ஆறுதல்களை அளித்துள்ளது.

கேம்ப் நௌ திடலில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் 4-1 என பார்சிலோனா அபார வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் ஃபெர்ரன் டோரஸ் 9, 25ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார். 87, 89ஆவது நிமிஷங்களில் லாமின் யமால், ராஷ்போர்டு கோல் அடித்தார்கள்.

எஸ்பானியோல் அணி சார்பாக 56ஆவது நிமிஷத்தில் லொஜானோ ஆறுதல் கோல் அடித்தார். இந்த வெற்றியின் மூலமாக புள்ளிப் பட்டியலில் பார்சிலோனா முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் 2 அசிஸ்ட், 1 கோல் அடித்த லாமின் யமால் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் இரண்டாவது கட்ட போட்டியில் அத்லெடிகோவை வீழ்த்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

பார்சிலோனாவை 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வென்ற அத்லெடிகோ: தோல்வியிலும் கவனம் ஈர்த்த லாமின் யமால்!

ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

நான் முஸ்லிம்தான், அல்ஹம்துலில்லாஹ்... ஸ்பெயின் ரசிகர்களின் இஸ்லாமிய வெறுப்புக்குப் பதிலளித்த லாமின் யமால்!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வியூகம் வகுத்தாச்சு; அடுத்து சூறாவளிப் பிரசாரம்தான்: சரத்குமார் | Sarathkumar |
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
