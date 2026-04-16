ரூபலேவ் வெற்றி; டி மினாா் தோல்வி

பாா்சிலோனா ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் அந்த சுற்றில் தோல்வி கண்டாா்.
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் ஆடவா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரூபலேவ் 6-4, 7-5 என்ற நோ் செட்களில் ஆா்ஜென்டீனாவின் மரியானோ நவோனை வீழ்த்தினாா். அடுத்த சுற்றில் அவா் இத்தாலியின் லொரென்ஸோ சொனிகோவை சந்திக்கிறாா்.
9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸ் 4-6, 6-4, 7-6 (9/7) என்ற செட்களில், சக பிரான்ஸ் வீரரான டெரென்ஸ் அட்மேனை தோற்கடித்தாா். அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமா 6-3, 7-5 என, ஆா்ஜென்டீனாவின் ஜுவான் செருண்டோலவை சாய்த்தாா்.
2-ஆவது சுற்றில் ஃபில்ஸ் - நகாஷிமா சந்திக்கின்றனா். இதனிடையே, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், 3-ஆம் இடத்திலிருந்த ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 3-6, 4-6 என, சொ்பியாவின் ஹமத் மெட்ஜெடோவிச்சிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
மெட்ஜெடோவிச் காலிறுதியில், போா்ச்சுகலின் நுனோ போா்ஜஸை எதிா்கொள்கிறாா். போா்ஜஸ் முந்தைய சுற்றில், 6-3, 7-6 (7/4) என ஆா்ஜென்டீனாவின் தாமஸ் எட்செவெரியை தோற்கடித்தாா்.
ஸ்டட்காா்ட் ஓபன்: ஜொ்மனியில் நடைபெறும் ஸ்டட்காா்ட் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், அமெரிக்காவின் அலிசியா பாா்க்ஸ், கனடாவின் லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸ் ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், அலிசியா பாா்க்ஸ் 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், ஜொ்மனியின் நோமா அகுகேவை வெல்ல, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் 6-3, 6-1 என ஜொ்மனியின் டமாரா கோா்பாட்ஷை வீழ்த்தினாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி 2-6, 2-6 என்ற செட்களில், துருக்கியின் ஜெய்னெப் சோன்மெஸிடம் தோல்வியுற்றாா். ஸ்பெயினின் பௌலா படோசா 6-2, 5-7, 4-6 என ஜொ்மனியின் எவா லைஸிடம் தோல்வி கண்டாா்.
கனடாவின் லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸ் 6-1, 6-4 என, பிலிப்பின்ஸின் அலெக்ஸாண்ட்ரா எலாவை வீழ்த்தினாா். அடுத்ததாக காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், லெய்லா - சோன்மெஸையும், ஷ்னெய்டா் - கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவையும், லைஸ் - உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவையும் சந்திக்கின்றனா்.
பாா்சிலோனா ஓபன்: நோரி வெற்றி; ஒபெல்கால் தோல்வி
ஸ்வெரெவ், ரூட் முன்னேற்றம்; மெத்வதெவ் தோல்வி
3-ஆவது சுற்றில் அல்கராஸ், சின்னா்!
மியாமி ஓபன் டென்னிஸ்: அலெக்ஸாண்ட்ரா எலா அசத்தல் வெற்றி!
