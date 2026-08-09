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யு-20 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: ஈட்டி எறிதலில் ஆசிஷுக்கு வெள்ளி

யு 20 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆசிஷ் யாதவ் ஈட்டி எறிதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

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ஆசிஷ் யாதவ்

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 12:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

யு 20 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆசிஷ் யாதவ் ஈட்டி எறிதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

ஈட்டி எறிதலில் மூன்றாவது சுற்றில் 74.09 மீ தொலைவு எறிந்து வெள்ளி வென்றாா் ஆசிஷ். இப்போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது முதல் பதக்கமாகும்.

72.35 மீ தொலைவு எறிந்து 6-ஆவது இடம் பெற்றாா் தரணிதரன். கடந்த 2016-இல் போலந்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் ஜாம்பவான் நீரஜ் சோப்ரா 86.48 மீ தொலைவு எறிந்து தஙகம் வென்றிருந்தாா். அப்போது நீரஜ் சோப்ரா நிகழ்த்திய உலக சாதனை இதுவரை தகா்க்கப்படவில்லை.

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