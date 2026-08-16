The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
திரைத்துறையில் 51 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினிகாந்த்!எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் அதிமுகவில் இணைந்தார்!திருவொற்றியூரில் பள்ளி மாணவா் கொலை: 12 பேர் கைதுதேவ்தத் படிக்கல் சதம், கே.எல்.ராகுல் அரைசதம்; முதல் நாளில் இந்திய அணி 288 ரன்கள் குவிப்பு!முதல்வர் விஜய் குறித்து அநாகரிகப் பேச்சு: நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார்!பேரவையில் அப்பாவைத் தேடினால்...! முதல்வர் விஜய் குறித்து நயினார் அநாகரிகப் பேச்சு
/
செய்திகள்

சின்சினாட்டி: வீனஸ் வில்லியம்ஸ், டிமிட்ரோவ் தோல்வி

சின்சினாட்டி ஓபன் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் 7 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் வீனஸ் வில்லியம்ஸ், ஆடவா் பிரிவில் முன்னாள் சாம்பியன் கிரிகோா் டமிட்ரோவ் தோல்வியைத் தழுவினா்.

News image
Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சின்சினாட்டி ஓபன் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் 7 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் வீனஸ் வில்லியம்ஸ், ஆடவா் பிரிவில் முன்னாள் சாம்பியன் கிரிகோா் டமிட்ரோவ் தோல்வியைத் தழுவினா்.

அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்ற டென்னிஸ் போட்டி முதல் சுற்றில் கொலம்பியாவின் 25 வயதான குவாலிஃபயா் எமிலியானோ அரங்கோவும்-வீனஸ் வில்லியம்ஸும் மோதினா்.

1 மணிநேரம் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் வைல்ட் காா்ட் நுழைவு பெற்ற வீனஸ் வில்லியம்ஸை 6-2, 6-2 என்ற நோ்செட்களில் வீழ்த்தினாா் அராங்கோ.முதல் கேமிலேயே வீனஸின் சா்வீஸை முறியடித்தாா் அரங்கோ. 4 பிரேக் புள்ளிகளை மாற்றினாா். வீனஸ் இறுதியில் தோல்வியை தழுவினாா். இது அவா் தொடா்ச்சியாக பெற்ற 13-ஆவது தோல்வியாகும்.

இரண்டாம் சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் இகா ஸ்வியாடெக்குடன் மோதுகிறாா் அராங்கோ. அடுத்த இரட்டையா் ஆட்டத்தில் சகோதரி செரீனாவுடன் சோ்ந்து ஆடவுள்ளாா் வீனஸ் வில்லியம்ஸ். செக். குடியரசின் சாரா பெஜ்லெக் 6-0, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் முன்னாள் சாம்பியன் கரோலினா பிளிஸகோவாவை வீழ்த்தினாா் .

ஹியுபா்ட், பெர்ரட்டனி, சிட்சிபாஸ் வெற்றி:

ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் முன்னாள் சாம்பியன் கிரிகோா் டிமிட்ரோவ் கடும் சவாலுக்குபின் 1-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஆா்ஜென்டீனாவின் செபாஸ்டியன் பாஸிடம் தோற்றாா். வைல்ட் காா்ட் நுழைவான டிமிட்ரோவ் கடந்த 2017-இல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தாா்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் சிட்சிபாஸ் 7-6, 7-5 என்ற நோ் செட்களில் ஆஸி. வீரா் பெலிக்ஸ் அலியாசைமை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.

கடந்த 2023இல் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற ஹியுபா்ட் ஹா்காஸ் 6-2 6-4 என்ற நோ்செட்களில் ஷோ ஷிமாபுகுரோவையும், இத்தாலி வீரா் மேட்டியோ பெர்ரட்டனி 3-6, 6-2, 6-4 என தாமஸ் ட்ரோகெட்டையும் வீழ்த்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குறுவட்ட தடகளம்: குத்துக்கல்வலசை ஆக்ஸ்போா்டு மெட்ரிக் பள்ளி சாம்பியன்

குறுவட்ட தடகளம்: குத்துக்கல்வலசை ஆக்ஸ்போா்டு மெட்ரிக் பள்ளி சாம்பியன்

சென்னை மாவட்ட பள்ளிகள் வாலிபால்: மகதலேனா, டான்பாஸ்கோ சாம்பியன்

சென்னை மாவட்ட பள்ளிகள் வாலிபால்: மகதலேனா, டான்பாஸ்கோ சாம்பியன்

யு-17 உலக மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 13 பதக்கம்

யு-17 உலக மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 13 பதக்கம்

மாவட்ட தடகளம்: ஸ்டஅக் ஹை-டெக் பள்ளி சாம்பியன்

மாவட்ட தடகளம்: ஸ்டஅக் ஹை-டெக் பள்ளி சாம்பியன்

விடியோக்கள்

ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா மகுடம்? திரைவிமர்சனம்

ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா மகுடம்? திரைவிமர்சனம்

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK