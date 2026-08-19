உலக சாம்பியன்ஷிப்: உனாட்டி ஹூடா 2-ஆவது சுற்றில் போராடி தோல்வி!

உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை உனாட்டி ஹூடா இரண்டாவது சுற்றில் தோல்வியுற்றார்.
உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஆக.17 முதல் 23ஆம் தேதி வரை புது தில்லியில் நடைபெற இருக்கின்றன. கடந்த 2009 ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக இந்தியா உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்துகிறது.
முதல் சுற்றில் அசத்தல் வெற்றி பெற்ற உனாட்டி ஹூடா இரண்டாவது சுற்றில் அனுபவமிக்க கனடா வீராங்கனையுடன் தோல்வியுற்றுள்ளார்.
இந்தப் போட்டியில் உனாட்டி ஹூடா முதல் கேமை 21-11 என வென்றார். இரண்டாவது கேமில் 9-21 என தோல்வியுற்றார். த்ரில்லராகச் சென்ற மூன்றாவது கேமில் 21-23 என கடைசிவரைக்கும் போராடி துரதிஷ்டவசமாகத் தோல்வியுற்றார்.
முதல்முறையாக உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்கேற்கும் உனாட்டி ஹூடா தனது திறமையினால் உலக அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது.
ð Heartbreak for Unnati Hooda!— BAI Media (@BAI_Media) August 19, 2026
She had 2ï¸â£ match points against 13th seed Michelle Li but the Canadian holds her nerve to pull out this win.
But a round of applause from the fans for the youngster to cheer her up ðªð¾#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/dfPfCyPpms
Summary
World Championships: Unnati Hooda loses after a tough fight in the second round!
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