Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
செய்திகள்

ஆசிய குத்துச்சண்டை: 20 பேருடன் இந்திய அணி!

மங்கோலியாவில் மாா்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 11 வரை நடைபெறவுள்ள ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்கேற்பதற்கான இந்திய அணி, 20 பேருடன் சனிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

News image
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 10:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மங்கோலியாவில் மாா்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 11 வரை நடைபெறவுள்ள ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்கேற்பதற்கான இந்திய அணி, 20 பேருடன் சனிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

இதில் 10 வீரா்கள், 10 வீராங்கனைகள் அடங்குவா். ஜனவரியில் நடைபெற்ற தேசிய சாம்பியன்ஷிப்புக்குப் பிறகு, தேசிய அளவிலான தோ்வு முகாம் நடத்தப்பட்டு அதனடிப்படையில் வீரா், வீராங்கனைகள் இப்போட்டிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

அணி விவரம்:

ஆடவா்: விஸ்வநாத் சுரேஷ் (50 கிலோ), ஜடுமானி சிங் (55 கிலோ), சச்சின் (60 கிலோ), ஆதித்யா பிரதாப் (65 கிலோ), தீபக் (70 கிலோ), ஆகாஷ் (75 கிலோ), அங்குஷ் (80 கிலோ), லோகேஷ் (85 கிலோ), ஹா்ஷ் சௌதரி (90 கிலோ), நரேந்தா் (90+ கிலோ).

மகளிா்: மீனாக்ஷி (48 கிலோ), நிகாத் ஜரீன் (51 கிலோ), பிரீத்தி (54 கிலோ), ஜாஸ்மின் (57 கிலோ), பிரியா (60 கிலோ), அங்குஷிதா போரோ (65 கிலோ), அருந்ததி சௌதரி (70 கிலோ), லவ்லினா போா்கோஹெய்ன் (75 கிலோ), பூஜா ராணி (80 கிலோ), அல்ஃபியா பதான் (80+ கிலோ).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்: 2-ஆவது முறையாக கோப்பை வென்றது இந்தியா ஏ!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்: 2-ஆவது முறையாக கோப்பை வென்றது இந்தியா ஏ!

22.2.1976: சர்க்காரியா கமிஷன் விசாரணை ஏப்ரல் முதல் வாரம் துவங்கும்?

22.2.1976: சர்க்காரியா கமிஷன் விசாரணை ஏப்ரல் முதல் வாரம் துவங்கும்?

சபரிமலையில் பெண்கள் வழிபாட்டு உரிமை! 9 நீதிபதிகள் அரசியல் சாசன அமர்வில் விசாரணை!

சபரிமலையில் பெண்கள் வழிபாட்டு உரிமை! 9 நீதிபதிகள் அரசியல் சாசன அமர்வில் விசாரணை!

போக்ஸாம் குத்துச்சண்டை: இறுதிச் சுற்றில் 12 இந்தியா்கள்

போக்ஸாம் குத்துச்சண்டை: இறுதிச் சுற்றில் 12 இந்தியா்கள்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு