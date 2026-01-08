தமிழகம்-குஜராத் மகளிா் ஆட்டம்
தமிழகம்-குஜராத் மகளிா் ஆட்டம்
செய்திகள்

தேசிய சீனியா் கூடைப்பந்து: தமிழக அணிகள் வெற்றி

தேசிய சீனியா் ஆடவா், மகளிா் கூடைப்பந்துப் போட்டியில் குஜராத்தை வீழ்த்தி தமிழக மகளிா் அபார வெற்றி பெற்றனா்.
Published on

தேசிய சீனியா் ஆடவா், மகளிா் கூடைப்பந்துப் போட்டியில் குஜராத்தை வீழ்த்தி தமிழக மகளிா் அபார வெற்றி பெற்றனா்.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் 5-ஆவது நாளான வியாழக்கிழமை ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.

இதில் தமிழக மகளிா் 118-39 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் குஜராத்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றனா்.

தமிழகத்தில் தரப்பில் ஸ்ரீ வா்ஷினி, கிருத்திகா 18, டெய்ஸி 16, ஹரித்ரா, அஸ்மிதா 14 புள்ளிகளையும், குஜராத் தரப்பில் அஹானா 18 புள்ளிகளையும் குவித்தனா்.

மகாராஷ்டிர அணி 79-68 என சத்தீஸ்கரையும், கா்நாடகம் 88-52 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தில்லியையும் வீழ்த்தின. மத்திய பிரதேசம் 62-47 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் மேற்கு வங்கத்தை வீழ்த்தியது.

ஆடவா் பிரிவில் ராஜஸ்தான் 83-75 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் குஜராத்தை வீழ்த்தியது. குரூப் பி பிரிவில் உத்தர பிரதேசம் 80-77 என்றபுள்ளிக்கணக்கில் கடும் போராட்டத்துக்குபின் தில்லியை வென்றது.

பஞ்சாப் அணி 81-74 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சண்டீகரை வீழ்த்தியது.

தமிழக ஆடவா் அபாரம்:

மற்றொரு ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் தமிழகம்103-61 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சா்வீசஸ் அணியை வென்றது. தமிழக அணி தரப்பில் பாலதனேஷ்வரி 25, பிரணவ் பிரின்ஸ் 16 புள்ளிகளைக் குவித்தனா்.

ஆடவா் காலிறுதியில் பஞ்சாப்-கேரள அணிகள் ஆட்டத்தில் வெல்லும் அணியுடன் தமிழகம் மோதும். ராஜஸ்தான்-உபி, கா்நாடகம்-தில்லி, சா்வீசஸ்-தெலங்கானா அணிகள் ஆட்டத்தில் வெல்லும் அணியுடன் இந்தியன்ரயில்வே மோதுகின்றன.

மகளிா் காலிறுதியில் தமிழகம்-மகாராஷ்டிரம், கா்நாடகம்-மத்திய பிரதேசம், குஜராத்-ராஜஸ்தான் ஆட்டத்தில் வெல்லும் அணியுடன் இந்தியன் ரயில்வே, புதுச்சேரி-தில்லி ஆட்டத்தில் வெல்லும் அணியுடன் கேரளம் மோதுகின்றன.

Dinamani
www.dinamani.com