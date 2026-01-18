செய்திகள்

பார்சிலோனாவின் பாதுகாவலன் ஜோன் கார்சியா!

பார்சிலோனா கால்பந்து அணியின் புதிய கோல்கீப்பர் குறித்து...
ஜோன் கார்சியாவின் புகைப்படங்கள். படங்கள்: எக்ஸ் / எப்ஃசி பார்சிலோனா.
பார்சிலோனா கால்பந்து அணியின் புதிய கோல்கீப்பர் ஜோன் கார்சியா (24 வயது) மிகச் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்.

ஜோன் கார்சியா தனது கடைசி 7 போட்டிகளில் 6-ல் க்ளீன்ஷீட் (எதிரணிக்கு கோல்களை விடாமல் ஆட்டத்தை முடிப்பது) பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த ஜோன் கார்சியா எஸ்பான்யோல் அணியில் விளையாடி வந்தார். கடந்த ஜூனில் 25 மில்லியன் யூரோவிற்கு பார்சிலோனா அணியில் வாங்கப்பட்டார்.

ஜோன் கார்சியா 1.93 மீட்டர் (6 அடி 4 அங்குலம்) உயரம் கொண்டவர். கோல் கீப்பிங்கில் அசத்தி வருகிறார்.

ரியல் மாட்ரிட் உடனான ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் முக்கியமான கடைசி நேரத்தில் 2 கோல்களை தடுத்தி நிறுத்தி ஆட்டத்தை வெல்ல காரணமாக இருந்தார்.

தனது முன்னாள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ”எலி, யூதாஸ்” எனக் கேலி செய்யப்பட்டார்.

அந்தப் போட்டியிலும் மிகச் சிறப்பாக கோல் கீப்பிங் செய்து பார்சிலோனா வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.

கடைசி 7 போட்டிகளில் 6 -ல் க்ளீன்ஷீட் பெற்று அசத்தியுள்ளார். பார்சிலோனா ரசிகர்கள் இவரை சேவியர் - பாதுகாவலன் என அழைக்கிறார்கள்.

பார்சிலோனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தற்போது, “காலிங் செக்யூரிட்டி” எனப் பதிவிட்டு அவரது புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளது.

Barcelona's new goalkeeper, Joan Garcia (24 years old), is playing exceptionally well.

football
barcelona
goal
FC Barcelona

