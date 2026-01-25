மகளிர் ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை வென்ற பார்சிலோனா..! 20-1 என ஆதிக்கம்!

பார்சிலோனா மகளிரணி ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் அணியை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக, மகளிருக்கான எல் கிளாசிக்கோவில் 20-1 என பாசிலோனா ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனாவும் ரியல் மாட்ரிட் அணியும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா 2-0 என வென்றது. போட்டியின் 28ஆவது நிமிஷத்தில் ப்ரக்ட்ஸ் கோல் அடித்தார். பின்னர் 93-ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் அலெக்ஸியா கோல் அடித்தார்.
இந்த வெற்றியுடன் ஆறாவது முறையாக ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பையை பார்சிலோனா மகளிரணி வென்றது.
ஆடவர் பிரிவிலும் பார்சிலோன அணி ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தி ஸ்பானிஸ் கோப்பையை சமீபத்தில் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
