ஜன நாயகன் பாணியில் ஜூட் நாயகன்..! ஃபிஃபா வெளியிட்ட போஸ்டர்!

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தனது அதிகாரபூர்வ இன்ஸ்டா பக்கத்தில் தமிழ் படத்தின் பாணியிலான போஸ்டரை வெளியிட்டு வாழ்த்தியுள்ளது.
உலகக் கோப்பை காலிறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே அணியை விழ்த்தி 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் மிட்ஃபீல்டர் ஜூட் பெல்லிங்கம் 45+2, 93ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
சிறப்பாக விளையாடிய ஜூட் பெல்லிங்கமிற்கு ஆட்ட நாயகன் விருதும் வழங்கப்பட்டது. இதனைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் சிறப்புப் போஸ்டரை பதிவிட்டுள்ளது.
அந்தப் பதிவில் தமிழக முதல்வரும் முன்னாள் நடிகருமான விஜய்யின் கடைசி படமான ஜன நாயகன் பாணியில் ஜூட் நாயகன் எனப் பதிவிட்டு, போஸ்டரையும் வெளியிட்டுள்ளது.
ஜூட் பெல்லிங்கம் சிறப்புப் போஸ்டர். - ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை
நடிகராக விஜய் தனது கடைசி படமாக ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் ஜன நாயகன் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்தப் படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்கள். சமீபத்தில் படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தமிழ் போஸ்டர்களை அடிக்கடி வெளியிட்டுள்ளது. முன்னதாக வினிசியஸ் ஜூனியருக்கு கில்லி எனவும் எம்பாப்வேவிற்கு என் வழி தனி வழி எனவும் பதிவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கால்பந்து வரலாற்றில் முதல்முறை... ஃபிஃபா தரவரிசை டாப்4ல் இருக்கும் 4 அணிகளும் அரையிறுதிக்குத் தேர்வு!
Summary
Jude Bellingham as 'Jude Nayagan' in 'Jana Nayagan' style! Poster released by FIFA.
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