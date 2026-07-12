உலகக் கோப்பை கால்பந்தில் ஆடிய தென்னாப்பிரிக்க இளம் வீரா் உயிரிழப்பு

பிஃபா 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்ற ஆடிய தென்னாப்பிரிக்க இளம் மிட்பீல்டா் ஜேடன் ஆடம்ஸ் (25) கேப்டவுனில் உள்ள வீட்டில் உயிரிழந்து கிடந்தாா்.
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் மிட்பீல்டரான ஜேடன் ஆடம்ஸ் உலகக் கோப்பை கால்பந்து குரூப் ஏ பிரிவில் 3 ஆட்டங்களிலும் அணியில் ஆடினாா். கனடாவுடன் நடைபெற்ற நாக் அவுட் ஆட்டத்தில் ஆடம்ஸ் ஆடவில்லை. அந்த ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா தோற்று வெளியேறியது. கேப் டவுனில் பிறந்த ஜேடன் ஸ்டெல்லன்போஸ்ச் கிளப்பில் தனது ஆட்டத்தை தொடங்கி, கடந்த 2025-இல் சிஏஎஃப் சாம்பியன் மாமேலோடி சன்டௌன்ஸ் அணியில் இணைந்தாா்.
குரூப் சுற்றில் செஸியாவுடன் நடைபெற்ற ஆட்டத்தின் போது தான் ஜேடன் பாட்டி காலமானாா்.
கேப்டவுனில் உள்ள வீட்டில் ஜேடன் ஆடம்ஸ் உடல் கிடந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா். அவரது மறைவு தென்னாப்பிரிக்க கால்பந்துக்கு பேரிழப்பு என விளையாட்டு அமைச்சா் கெய்டன் மெக்கன்ஸி கூறியுள்ளாா்.
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