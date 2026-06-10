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பெனால்டியில் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி: ஆர்ஜென்டீனா அபார வெற்றி!

உலகக் கோப்பைக்கு முன்பான ஆட்டத்தில் வென்ற ஆர்ஜென்டீனா குறித்து...

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மெஸ்ஸி. - ஏபி

Updated On :10 ஜூன் 2026, 4:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்கு முன்பான நட்புரீதியான ஆட்டத்தில் ஆர்ஜென்டீனா ஐஸ்லாந்துடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் 3-0 என நடப்பு சாம்பியன் வென்றது.

கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் ஜூன் 11 முதல் ஜூலை 19 வரை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ நாடுகளில் நடைபெற இருக்கிறது.

16 நாள்கள் காயத்திலிருந்து மீண்ட லியோனல் மெஸ்ஸி ஐஸ்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் 69ஆவது நிமிஷத்தில் களமிறங்கினார். 72ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் கோல் அடித்து அசத்த இறுதியில் 3-0 என வென்றது.

உலகக் கோப்பையில் ஆர்ஜென்டீனா தனது முதல் போட்டியில் ஜூன் 16ஆம் தேதி அல்ஜீரியாவுடன் மோதுகிறது.

குரூப் ஜே பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஆர்ஜென்டீனா அணி அல்ஜீரியா, ஆஸ்திரியா, ஜோர்டான் ஆகிய அணிகளுடன் மோதவிருக்கிறது.

Summary

Lionel Messi scores in return as Argentina look to World Cup

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