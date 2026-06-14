கால்பந்து உலகக் கோப்பை: சமனில் முடிந்த பிரேசில் - மொராக்கோ ஆட்டம்!

நியூ ஜெர்ஸி மெட்லைஃப் திடலில் நடைபெற்ற கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் பிரேசில் - மொராக்கோ அணிகளின் ஆட்டம் 1-1 என சமனில் முடிந்தது.
உலகக் கோப்பை போட்டிகள் கடந்த ஜூன் 11 முதல் நடைபெற்று வருகிறது. முதல்முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் சுவார்சியமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியின் 21ஆவது நிமிஷத்தில் மொராக்கோவின் இஸ்மாயில் சைபாரி கோல் அடித்தார். அடுத்ததாக, 32ஆவது நிமிஷத்தில் பிரேசிலின் நட்சத்திர வீரர் வினிசியஸ் அற்புதமான கோல் அடித்தார்.
இந்தப் போட்டியைப் பார்க்க 80,663 பேர் கூடியிருந்தார்கள். பெரும்பாலும் பிரேசில் ரசிகர்களே அதிகமாக இருந்தார்கள்.
பிரேசில் அணியில் 37ஆவது நிமிஷத்தில் காசிமிரோ, 43ஆவது நிமிஷத்தில் ரோஜர் இபானீஸுக்கு ’யெல்லோ கார்டு’ கொடுக்கப்பட்டது.
இந்தப் போட்டியில் நெய்மர் காயம் காரணமாகப் பங்கேற்கவில்லை. இருந்தும் ஓய்வறையில் உட்கார்ந்திருந்த நெய்மர் ஆர்வத்துடன் போட்டியைக் கண்டு ரசித்தார்.
முதல்முறையாக டாப் 10 அணிகளில் இருக்கும் அணிகள் இந்த உலகக் கோப்பையில் மோதின. பிரேசில் 6ஆவது இடத்திலும் மொராக்கோ 7ஆவது இடத்திலும் இருக்கின்றன.
Summary
Brazil rallies for 1-1 draw against Morocco in its World Cup opener behind Vinicius Junior goal
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