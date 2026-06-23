உருகுவேக்கு சவால் அளித்த கேப் வெர்ட்!

அமெரிக்காவின் மியாமி நகரில் உருகுவே - கேப் வெர்ட் அணிகள் மோதிய ஆட்டம் 2-2 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது. இரு முறை சாம்பியனான உருகுவேக்கு, முதல்முறையாக உலகக் கோப்பை போட்டியில் விளையாடும் கேப் வெர்ட் கடும் சவால் அளித்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் கேப் வெர்ட் வீரர் கெவின் பினா 21-ஆவது நிமிஷத்தில் ஃப்ரீ கிக் வாய்ப்பில் தனது அணிக்காக கோல் அடித்து, உருகுவேயை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கினார். சுதாரித்துக் கொண்ட உருகுவே தரப்பில், மேக்ஸி அராஜோ 44-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார்.
தொடர்ந்து அந்த அணியின் அகஸ்டின் கேனோபியோ (45+6') கோல் அடிக்க, முதல் பாதியை 2-1 முன்னிலையுடன் உருகுவே நிறைவு செய்தது. ஆனால் விட்டுக் கொடுக்காத கேப் வெர்ட், 2-ஆவது பாதியில் 61-ஆவது நிமிஷத்தில் ஹேலியோ வரெலா அடித்த கோல் மூலமாக, ஆட்டத்தை 2-2 என சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தது.
நெருக்கடிக்கு உள்ளான உருகுவே மீண்டும் முன்னிலை பெறுவதற்காகக் கடினமாக முயற்சிக்க, கேப் வெர்ட் அதற்கு வாய்ப்பே அளிக்கவில்லை. முடிவில் ஆட்டம் 2-2 கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
முதல் உலகக் கோப்பை போட்டியில் விளையாடும் மிகச் சிறிய அணியான கேப் வெர்ட், முதல் ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினுடன் கோல் இன்றி டிரா செய்து அந்த அணிக்கு சவால் அளித்த நிலையில், இந்த ஆட்டத்தில் 2 கோல்களும் அடித்து உருகுவேக்கு கடும் போட்டியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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