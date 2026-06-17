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சவூதி அரேபியாவுடன் போராடிய உருகுவே

அமெரிக்காவின் மியாமி நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், உலகக் கோப்பை போட்டியின் முதல் சாம்பியனான உருகுவே 1-1 என, சவூதி அரேபியாவுடன் போராடி டிரா செய்தது.

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Updated On :17 ஜூன் 2026, 4:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவின் மியாமி நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், உலகக் கோப்பை போட்டியின் முதல் சாம்பியனான உருகுவே 1-1 என, சவூதி அரேபியாவுடன் போராடி டிரா செய்தது. உலகத் தரவரிசையில் உருகுவே 18-ஆம் இடத்திலிருக்க, சவூதி 61-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.

உருகுவேக்கு கடும் சவால் அளித்த சவூதி அரேபியாவே முதலில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கியது. 41-ஆவது நிமிஷத்தில் அந்த அணிக்காக அப்துலெலா அல் அம்ரி கோல் அடிக்க, முதல் பாதியை சவூதி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்து அசத்தியது.

2-ஆவது பாதியிலும் உருகுவேக்கு எளிதாக கோல் வாய்ப்பை அந்த அணி விட்டுத் தரவில்லை. ஒருவழியாக உருகுவே தரப்பில் 80-ஆவது நிமிஷத்தில் மேக்ஸி அராஜோ கோல் அடித்தார். இதனால் சற்று நிதானமடைந்த உருகுவே தோல்வியைத் தவிர்த்து டிரா செய்தது.

இந்த ஆட்டத்தில் சவூதி அரேபியா தனது 7-ஆவது முயற்சியிலேயே கோல் அடிக்க, உருகுவே 29 முயற்சிகளுக்குப் பிறகே அதை சமன் செய்ய முடிந்தது. சவூதியின் நம்பகமான வீரராக, அதன் கோல் கீப்பர் முகமது அல் ஒவைஸ் இருந்தார்.

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