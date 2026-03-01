Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
செய்திகள்

சென்னை - ஒடிஸா ஆட்டம் ‘டிரா’

இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் சென்னையின் எஃப்சி - ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதிய ஆட்டம், 1-1 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது.

News image
Updated On :1 மார்ச் 2026, 11:46 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் சென்னையின் எஃப்சி - ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதிய ஆட்டம், 1-1 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதல் பாதி நிறைவடைய இருந்த நிலையில் (45+2’), சென்னை வீரா் எல்சினோ ஸ்கோா் செய்தாா்.

இதனால் முதல் பாதியை சென்னை முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில், ஒடிஸாவுக்காக காா்லோஸ் டெல்காடோ (68’) கோலடித்தாா். இதனால் ஆட்டம் சமன் ஆனது.

எஞ்சிய நேரத்தில் இரு அணிகளின் கோல் முயற்சிகளுக்கும் பலன் கிடைக்காமல் போக, ஆட்டம் டிராவிலேயே முடிந்தது.

இதனிடையே, மும்பை சிட்டி எஃப்சி - நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் மோதிய மற்றொரு ஆட்டமும் 1-1 என டிரா ஆனது. இதில் மும்பைக்காக லாலியன்ஸுவாலா சாங்தே (85’), நாா்த்ஈஸ்ட்டுக்காக ஜிதின் (48’) ஸ்கோா் செய்தனா்.

புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது மும்பை, ஒடிஸா, நாா்த்ஈஸ்ட், சென்னை அணிகள் முறையே, 4, 9, 10, 11-ஆம் இடங்களில் உள்ளன.

டிரெண்டிங்

ஆஸி.யிடம் போராடி வீழ்ந்தது இந்தியா!

ஆஸி.யிடம் போராடி வீழ்ந்தது இந்தியா!

பெங்களூரு - நாா்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் ஆட்டம் டிரா!

பெங்களூரு - நாா்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் ஆட்டம் டிரா!

ஐஎஸ்எல் 2026: சென்னையின் எஃப்சி அணி அறிவிப்பு!

ஐஎஸ்எல் 2026: சென்னையின் எஃப்சி அணி அறிவிப்பு!

தமிழ்நாடு - பரோடா ஆட்டம் ‘டிரா’

தமிழ்நாடு - பரோடா ஆட்டம் ‘டிரா’

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு