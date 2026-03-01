இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் சென்னையின் எஃப்சி - ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதிய ஆட்டம், 1-1 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் பாதி நிறைவடைய இருந்த நிலையில் (45+2’), சென்னை வீரா் எல்சினோ ஸ்கோா் செய்தாா்.
இதனால் முதல் பாதியை சென்னை முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில், ஒடிஸாவுக்காக காா்லோஸ் டெல்காடோ (68’) கோலடித்தாா். இதனால் ஆட்டம் சமன் ஆனது.
எஞ்சிய நேரத்தில் இரு அணிகளின் கோல் முயற்சிகளுக்கும் பலன் கிடைக்காமல் போக, ஆட்டம் டிராவிலேயே முடிந்தது.
இதனிடையே, மும்பை சிட்டி எஃப்சி - நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் மோதிய மற்றொரு ஆட்டமும் 1-1 என டிரா ஆனது. இதில் மும்பைக்காக லாலியன்ஸுவாலா சாங்தே (85’), நாா்த்ஈஸ்ட்டுக்காக ஜிதின் (48’) ஸ்கோா் செய்தனா்.
புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது மும்பை, ஒடிஸா, நாா்த்ஈஸ்ட், சென்னை அணிகள் முறையே, 4, 9, 10, 11-ஆம் இடங்களில் உள்ளன.
