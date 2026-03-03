Dinamani
பாகிஸ்தான் தோ்​வுக் குழுவிலிருந்து அலீம் தாா் ராஜிநாமா

News image
பாகிஸ்தான்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 11:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பா​கிஸ்​தான் கிரிக்​ெகட்​டின் சீனி​யா் தோ்​வுக் குழு உறுப்​பி​னா் பொறுப்​பி​லி​ருந்து அலீம் தாா் ராஜி​நாமா செய்​தாா்.

டி20 உ​ல​கக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி​யில் பாகிஸ்​தான் அணி​யின் மோச​மான செயல்​பாடு கார​ண​மாக அவா் இந்த முடிவை எடுத்​த​தாக பாகிஸ்​தான் வாரிய வட்டா​ரங்​கள் தெரி​வித்​தன. அவ​ரின் ராஜி​நாமா இன்​னும் ஏற்​கப்​ப​ட​வில்லை.

இது​கு​றித்து அலீம் தாருக்கு நெருக்​க​மான வட்டா​ரங்​கள் கூறு​ைக​யில், ‘வீரா்​கள் தோ்வு விவ​கா​ரத்​தில், தைல​ைமப் பயிற்​சி​யா​ளா் மைக் ஹெச​னுக்கு மித​மிஞ்​சிய அதி​கா​ரம் வழங்​கப்​பட்​ட​தில் அலீம் தாருக்கு உடன்​பாடு இல்லை. திறம்​பட செயல்​ப​டாத பாபா் ஆஸம், ஷாதாப் கான் ஆகி​ேயாரை உல​கக் கோப்பை அணி​யில் சோ்ப்​ப​தற்கு அலீம் தாா் மறுப்பு தெரி​வித்​தாா்.

அைத​யும் மீறி பயிற்​சி​யா​ளா் மைக் ஹெச​னின் தைல​யீட்​டின் பேரில் அவா்​கள் இரு​வ​ரும் அணி​யில் சோ்க்​கப்​பட்​ட​னா். மேலும், உஸ்​மான் கானுக்கு பதி​லாக, அனு​ப​வ​மிக்க முக​மது ரிஸ்​வான் சோ்க்​கப்​பட வேண்​டும் என அலீம் தாா் பரிந்​து​ைரத்​த​தும் மறுக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. இந்த நட​வ​டிக்​ைக​க​ளால் அவா் அதி​ருப்தி அைடந்​தாா்.

ஹெச​னின் இந்த மித​மிஞ்​சிய அதி​கா​ரத்​ைதக் கண்டு கேப்​டன் சல்​மான் அகாவோ, அல்​லது இதர தோ்​வுக் குழு உறுப்​பி​னா்​களோ கேள்வி எழுப்​பா​தது அவ​ருக்கு ஆச்​சா்​யத்தை அளித்​தது. இந்​தச் சூழ​லி​ேலயே அலீம் தாா் ராஜி​நாமா செய்​துள்​ளாா்’ என்​றன.

பாகிஸ்​தான் சீனி​யா் தோ்​வுக் குழு​வில் அலீம் தாரு​டன், முன்​னாள் டெஸ்ட் வீரா்​க​ளான ஆசாத் ஷஃபிக், ஆகிப் ஜாவத் ஆகி​ேயா​ரும் உள்​ள​னா்.

