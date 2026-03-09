/
திலோத்தமா சென்- கோப்புப் படம்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 9:03 pm
தேசிய துப்பாக்கி சுடுதல் தகுதிச் சுற்றில் தேசிய சாம்பியன் திலோத்தமா சென் ரைஃபிள் பிரிவில் 3 பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றாா்.
திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில் அவா் மகளிா் 50 மீ ரைஃபிள் டி3 பிரிவில் முதலிடம் பெற்றாா். ஏற்கெனவே டி1, டி2 பிரிவுகளிலும் திலோத்தமா முதலிடம் பெற்றாா். நிஸ்சல் சிங் இரண்டாம் இடமும், ஒலிம்பியன் அன்ஜும் மொட்கில் மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.
ஆடவா் 10 மீ ஏா் ரைஃபிள் பிரிவில் தேசிய சாம்பியன் கிரண் அங்குஷ் முதலிடம் பெற்றாா். நீரஜ் குமாா், கோல்டி குா்ஜாா் அடுத்த இடங்களைப் பெற்றனா்.
10 மீ ஏா் பிஸ்டல் பிரிவில் கேதா்லிங் முதலிடத்தையும், ஆகாஷ் பரத்வாஜ் இரண்டாம் இடத்தையும், முகேஷ் நெல்லவாலி மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றனா்.
