மகளிா் யு17 கால்பந்து நட்பு ஆட்டத்தில் மியான்மரை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது இந்தியா.
ஆசிய யு 17 மகளிா் கால்பந்து போட்டிக்கு தயாராகும் வகையில் மியான்மா் அணியுடன் இந்திய அணி நட்பு ஆட்டங்களில் ஆடி வருகிறது.
மியான்மா் தலைநகா் யாங்கனில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் போட தீவிரமாக முயன்றன.
முதல் பாதியில் மியான்மா் வீராங்கனைகள் நின் வின்ட் வாா் 12, மின்டோன் மே (45) ஆகியோா் கோலடித்து 2-0 என முன்னிலை பெற்றுத் தந்தனா்.
இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த இந்திய மகளிா் பதில் கோலடிக்க தீவிரமாக முயன்றனா். 33-ஆவது நிமிஷத்தில் அல்வா தேவி கோலடித்து 1-2 என முன்னிலையை குறைத்தாா்.
இரண்டாம் பாதியில் இந்திய அணியினா் அபாரமாக ஆடியதில் பதிலி வீராங்கனைகள் அனுஷ்கா குமாரி 88, ஜோயா 90+ நிமிஷங்களில் கோலடித்து அசத்தினா்.
பின்தங்கி இருந்த நிலையிலும் மியான்மரை வீழ்த்தியது இந்தியா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? தகுதிச் சுற்று தொடக்கம்
மகளிா் டெஸ்ட்: ஆஸி. அதிரடி 323/10; இந்தியா தடுமாற்றம் 105/6
மியான்மா் அரசு தலைமையிலான அமைதி நடவடிக்கைக்கு இந்தியா ஆதரவு : வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...