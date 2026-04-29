உலக டேபிள் டென்னிஸ்: இந்திய ஆடவர் அணி வெற்றி

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 11:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

உலக அணிகள் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் 3-0 என துனிசியாவை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.

இந்த டையில், முதலில் மனுஷ் ஷா 11-5, 9-11, 11-3, 11-5 என, எசித் வாசிமை வீழ்த்தினார். தொடர்ந்து மானவ் தக்கர் 11-3, 11-3, 11-3 என்ற நேர் செட்களில் யூசஃப் அய்ட்லியை தோற்கடித்தார். கடைசி மோதலில் ஹர்மீத் தேசாய் 11-5, 11-4, 11-8 என்ற வகையில் அபுபக்கர் பெüராûஸ சாய்த்தார். இந்த வெற்றியை அடுத்து இந்தியா, "1பி' பிரிவில் குரூப் 7-இல் 2-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இப்போட்டியில் மகளிர் பிரிவில் இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் உகாண்டாவை எதிர்கொள்ளவிருந்தது. ஆனால் ஆட்டத்துக்காக உகாண்டா ரிப்போர்ட் செய்யாததை அடுத்து, "வாக் ஓவர்' அளிக்கப்பட்டு இந்தியா 3}0 என வென்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் ஏலம்

யு-19 டேபிள் டென்னிஸ்: தமிழ்நாடு ஆடவா் சாம்பியன்

டபிள்யுடிடி கன்டென்டா் டேபிள் டென்னிஸ்: நிகில் மேனன், ஷ்ரேயா சிறப்பிடம்!

பில்லி ஜீன் கிங் கோப்பை டென்னிஸ்: தயாராகிறது இந்திய அணி

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு