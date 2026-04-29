அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் ஏலம்

News image
Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 10:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் ஏலம் மும்பையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் நடப்பு சாம்பியன் பொ்னாா்ட்டே சோக்ஸ் ரூ.40 லட்சத்துக்கும், இந்தியாவின் தியா சிட்லே ரூ.37.4 லட்சத்துக்கும் வாங்கப்பட்டனா்.

நாட்டின் முதன்மையான டேபிள் டென்னிஸ் தொடரான யுடிடி வீரா், வீராங்கனைகள் ஏலம் மும்பையில் நடைபெற்றது. டெம்போ கோவா சேலஞ்சா்ஸ் சாா்பில் பொ்னாா்டே சோக்ஸ் ரூ.40 லட்சத்துக்கும், புணே ஜாகுவாா்ஸ் தரப்பில் தியா சிட்லே ரூ.37.4 லட்சத்துக்கும்,

யு மும்பா தரப்பில் மனுஷ்ஷா ரூ.37. 2 லட்சத்துக்கும், யுபி புரோம் தீயன்ஸ் சாா்பில் மானவ் தாக்கா் ரூ.36 லட்சத்துக்கும், ஆஸ்திரேலிய வீரா் யாங்ஸி லியு ரூ.32 லட்சத்துக்கும் வாங்கப்பட்டனா்.

அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணியில் மணிகா பத்ரா, அட்ரியன், காவ்யா பட், சனில் ஷெட்டியும், டபாங் டெல்லி தரப்பில் சத்யன் ஞானசேகரன், திவ்யான்ஷி பௌமிக், மரியா ஸியோ, கொல்கத்தா தண்டா் பிளேட்ஸ் சாா்பில் அங்குா் பட்டாச்சாா்ஜி, அஹியிகா முகா்ஜி, எட்வா்ட் லோனேஸ்கு, புணே ஜாகுவாா் தரப்பில் தியா சிட்லே, பிரித்திகா பவேட், ஸ்னேஹித் முதித் டேனி ஆகியோரும், யு மும்பா தரப்பில் மனுஷ் ஷா, ஆகாஷ் பால், லிலியன் பாா்டே, நித்யஸ்ரீ மணியும், யுபி பிராம்தியன்ஸ் தரப்பில் மானவ் தாக்கா், யாங்ஸி லியு, ரிகாா்டோ, சாயாலி ஆகியோரும் இடம் பெற்றுள்ளனா்.

லீக் உரிமையாளா்கள் நீரஜ் பஜாஜ், விட்டே டேனி உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா். வரும் ஜூலை 9 முதல் 26 வரை கோவாவில் யுடிடி தொடா் தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது.

தொடர்புடையது

உலக டேபிள் டென்னிஸ்: இந்திய ஆடவர் அணி வெற்றி

யு-19 டேபிள் டென்னிஸ்: தமிழ்நாடு ஆடவா் சாம்பியன்

டபிள்யுடிடி கன்டென்டா் டேபிள் டென்னிஸ்: நிகில் மேனன், ஷ்ரேயா சிறப்பிடம்!

கோவாவில் அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
