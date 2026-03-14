கோவாவில் அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ்

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் (யுடிடி) தொடா் வரும் ஜூலை மாதம் கோவாவில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் சம்மேளனம் சாா்பில் நடைபெறும் இத்தொடா் கடந்த 6 சீசன்களாக வெற்றிகரமாக நடைபெறுகிறது. கடந்த ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற்ற நிலையில் நிகழாண்டு 2026 சீசன் தொடா் கோவாவில் ஜூலை மாதம் நடைபெறவுள்ளது.
இதில் இந்தியாவின் தலைசிறந்த வீரா், வீராங்கனைகள், வெளிநாட்டு வீரா்கள் கலந்து கொள்கின்றனா். ஸ்டாா் ஸ்போா்ட்ஸ் டிவி, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாா் டிஜிட்டல் வடிவில் ஆட்டங்கள் ஒளிபரப்பாகும்.
இதுதொடா்பாக யுடிடி ஒருங்கிணைப்பாளா் விட்டா டேனி கூறியது: யுடிடி தொடரால் பல்வேறு இளம் வீரா், வீராங்கனைகள் அதிகம் பயன்பெறுகின்றனா். சா்வதேச வீரா்களுடன் ஆடுவது புதிய அனுபவத்தை தருகிறது. டேபிள் டென்னிஸில் ஒலிம்பிக் பதக்கம் பெறுவதில் முக்கிய வகிக்கும். மூத்த வீரா்கள் சரத் கமல், சத்யன் ஞானசேகரன் போன்றோருடன், இளம் தலைமுறையினரான தியா சிட்லே, மானவ் தாக்கா், மனுஷ் ஷா ஆகியோரும் சிறந்த வீரா்களாக உருவாகியுள்ளனா்.
