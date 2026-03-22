ஆசிய மகளிா் கால்பந்து: ஜப்பான் சாம்பியன்

ஆசியக் கோப்பை மகளிா் கால்பந்து போட்டியில் ஜப்பான் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
ஏஎஃப்சி ஆசியக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வந்தது. இதன் இறுதி ஆட்டம் சிட்னியில் ஜப்பான்-ஆஸி.அணிகளுக்கு இடையே சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இரு அணிகளும் கோல் போடும் முயற்சியில் தீவிரம் காட்டின. எனினும் முதல் பாதியில் 17-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜப்பான் வீராங்கனை மைகா ஹமனோ கோல்பகுதிக்கு வெளியில் இருந்து அடித்த வலுவான ஷாட் கோலாக மாறியது.
இதன் மூலம் 1=0 என ஜப்பான் முன்னிலை பெற்றது.
அதன்பின்னா் இரு அணிகளும் கோலடிக்க மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன் தரவில்லை. இறுதியில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று ஜப்பான் சாம்பியன் பட்டத்தை வசப்படுத்தியது.
ஏற்கெனவே கடந்த 2014, 2018 ஆண்டுகளில் ஜப்பான் பட்டம் வென்றிருந்தது. தற்போது மூன்றாவது முறையாக கோப்பயை வசப்படுத்தியு்ளது.
ஆசியக் கண்டத்தில் இருந்து ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா உள்பட 6 அணிகள் உலகக் கோப்பை மகளிா் கால்பந்து போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.
தொடர்புடையது
தோல்வியுற்ற அணிக்கு கோப்பை வழங்க தீர்ப்பளித்த ஆப்பிரிக்க கால்பந்து கூட்டமைப்பினால் சர்ச்சை!
ஹாக்கி நேஷன்ஸ் கோப்பை: இந்திய மகளிா் அணி பங்கேற்பு!
ஆசிய மகளிர் கால்பந்து: இந்தியாவை வென்றது வியத்நாம்
ஆசியக் கோப்பை மகளிா் கால்பந்து: வியட்னாமுடன் மோதுகிறது இந்தியா
வீடியோக்கள்
Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
தினமணி வீடியோ செய்தி...
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
தினமணி வீடியோ செய்தி...