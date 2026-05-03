ஆசியக் கோப்பை யு17 - இந்திய ஆடவா் கால்பந்து அணி அறிவிப்பு

சௌதி அரேபியாவில் நடைபெறவுள்ள ஏஎஃப்சி யு 17 கால்பந்து கோப்பை போட்டிக்கான இந்திய ஆடவா் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மகளிா் அணி தலைமை பயிற்சியாளா் பிபியனா பொ்ணான்டஸ் கூறியது: இந்திய அணி தற்போது கத்தாரிலில் பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளது. இரண்டு நட்பு ஆட்டங்களில் ஆடியுள்ளது. மே 3 ஆம் தேதி சௌதி அரேபியாவின் ஜெத்தா நகருக்கு செல்கிறது. குரூப் டி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா, உஸ்பெகிஸ்தானுடன் இந்தியா இடம் பெற்றுள்ளது. நான்காவது அணியாக கொரிய அணி விலகி விட்டது.
மே 6-இல் ஆஸி.யுடனும், 10-இல் உஸ்பெக் அணியுடன் மோதுகிறது இந்தியா.
முதலிரண்டு இடங்களைப் பெறும் அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.
அலோக் நிஷாத், மானஸ்ஜோதி, ராஜ்ரூப் சா்க்கார கோல்கீப்பா்கள் உள்பட 23 போ் அணியில் இடம் பெற்றுள்ளனா் என்றாா் பொ்ணான்டஸ்.
