Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
செய்திகள்

குரூப் பி பிரிவில் இந்தியா முதலிடம்: அரையிறுதிக்கு தகுதி

News image
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தெற்காசிய யு 20 (சாஃப்) கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் முதலிடம் பெற்று இந்தியா அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

மாலத்தீவு தலைநகா் மாலேயில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் ஒரு பகுதியாக குரூப் பி பிரிவில் சனிக்கிழமை இந்தியா-வங்கதேச அணிகள் மோதின.

தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோல்போடும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கின. இதன் பலனாக இந்திய அணி வீரா் விஷால் யாதவ் 17-ஆவது நிமிஷத்தில் ஓமங் டோடும் காா்னா் மூலம் அடித்த ஷாட்டை பயன்படுத்தி கோலடித்தாா். வங்கதேச டிபன்டா்கள் ஷேக் சங்கரம், அஷிக்குா் ரஹ்மான் ஆகியோா் தடுக்க முயன்றும் வலுவான ஹெட்டா் மூலம் விஷால் யாதவ் கோலடித்து முன்னிலை பெற்றுத் தந்தாா்.

இடைவேளைக்கு முன்னா் இந்தியாவுக்கு இரண்டாவது கோல் போடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. டோடும் ப்ரீகிக் மூலம் அடித்த ஷாட்டை ஜோட்ரிக் அரான்சஸ் பயன்படுத்தி கோலடிக்க முயன்றது கோல்கம்பத்துக்கு மேலே பறந்தது.

தொடா்ந்து பதில் கோல் போட வங்கதேச வீரா் அப்துல் ரியாத் சக வீரா் ரோனன் சலிவா் அடித்த பந்தை பிசகின்றி கோலாக்கினாா்.

இதனால் 1-1 என சமநிலை ஏற்பட்டது.அதன்பின் இரு அணிகளும் கோல் போட மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன்தரவில்லை.

இறுதியில் இந்தியா-வங்கதேச ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிவடைந்தது.

இதன் மூலம் குரூப் பி பிரிவில் முதலிடம் பெற்ற இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.

ஏப்.1-இல் நேபாளம்-வங்கதேசமும், இந்தியாவும்-பூடானும் அரையிறுதியில் மோதுகின்றன.

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026