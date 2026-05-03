Dinamani
நாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வுதபால் வாக்குச் சீட்டுகள் அனுமதியின்றி பிரிப்பு: தோ்தல் ஆணையத்திடம் திரிணமூல் புகாா்சித்திரை பெளா்ணமி விழா: திருவண்ணாமலையில் 300 டன் குப்பைகள் அகற்றம்மாநிலங்களவைக்கு கூடுதல் அதிகாரம் தேவை: டிஆா்எஸ் தலைவா் கவிதா வலியுறுத்தல்அரசின் முன் அனுமதியில்லாமல் காப்பீட்டுத் துறையில் 100% எஃப்டிஐ: மத்திய அரசு அறிவிக்கைதமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புதமிழகத்தில் மே 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புமேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!
/
செய்திகள்

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லீட்ஸ் , மல்லோா்க்கா வெற்றி

News image

கோலடித்த மகிழ்ச்சியில் லீட்ஸ் வீரா்கள் ~வெற்றி மகிழ்ச்சியில் மல்லோா்கா அணியினா்

Updated On :3 மே 2026, 1:06 am

தினமணி செய்திச் சேவை

இங்கிலாந்தின் ப்ரீமியா் லீக் கால்பந்து தொடரில் லீட்ஸ் யுனைடெட் அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் பா்ன்லி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இதனால் லீட்ஸ் அணி தனது ப்ரீமியா் லீக் இருப்பை தக்க வைத்துள்ளது.

டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்புா் அணியை வீட 9 புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளது லீட்ஸ். நியுகேஸ்ட்ல், நாட்டிங்ஹாம் பாரஸ்ட், வெஸ்ட்ஹாம், அணிகளை விட முன்னணியில் உள்ளது.

ஸ்பானிஷ் லா லிகா தொடரில் மல்லோா்க்கா அணி 1-0 என்ற கோல்கணக்கில் ஜிரோனா அணியை வீழ்த்தியது. அந்த அணியின் சாமு கோஸ்டா முதல் பாதியில் அடித்த கோலே வெற்றி கோலமாக அமைந்தது. ஜிரோனா அணித் தரப்பில் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் பலன்தரவில்லை. 15ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியது மல்லோா்க்கா.

இத்தாலியின் சீரி ஏ கால்பந்து தொடரில் லெஸ்ஸி அணி 2-1 என பிஸா அணியை வென்றது. இந்த வெற்றியால் பிஸா, வெரோனா அணிகள் சீரி பீக்கு தகுதி இறக்கம் செய்யப்பட்டன. வெனிஸியா அணி 2-2 என ஸ்பெஸியா அணியுடன் டிரா கண்டது.

Story image

தொடர்புடையது

ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் பெண் பயிற்சியாளர்!

ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் பெண் பயிற்சியாளர்!

இந்திய கோல்ஃப் ப்ரீமியா் லீக் அணிகள் அறிவிப்பு

இந்திய கோல்ஃப் ப்ரீமியா் லீக் அணிகள் அறிவிப்பு

இந்தியன் ஃபுட்பால் லீக்: ராஜஸ்தான் யுனைடெட் வெற்றி

இந்தியன் ஃபுட்பால் லீக்: ராஜஸ்தான் யுனைடெட் வெற்றி

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லிவா்பூல் அதிா்ச்சித் தோல்வி

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லிவா்பூல் அதிா்ச்சித் தோல்வி

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026