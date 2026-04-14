Dinamani
தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு: மு.க. ஸ்டாலினால் பொறுக்க முடியவில்லை - இபிஎஸ்விஜய் பிரசாரம்! பெருமாநல்லூரில் தடுப்புகள் அமைத்து காவலர்கள் தீவிர பாதுகாப்பு!
/
செய்திகள்

ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் பெண் பயிற்சியாளர்!

ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் முறையாக நியமிக்கப்பட்ட பெண் பயிற்சியாளர் குறித்து...

News image

மேரி - லூயிஸ் ஈட்டா. - படம்: எக்ஸ் / எஃப்சி யுனியன்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 11:05 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் முறையாக பெண் பயிற்சியாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐரோப்பாவில் ஆடவருக்கான டாப் 5 லீக்கில் முதல்முறையாக ஜெர்மனியின் புன்டெஸ்லீகா லீக்கில் இந்த வரலாறு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.

புன்டெஸ்லீகா லீக்கில் யுனியன் பெர்லின் அணிக்கு இடைக்காலப் பயிற்சியாளராக மேரி - லூயிஸ் ஈட்டா (34 வயது) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த கால்பந்து வீராங்கனை கடந்த 2023ல் முதல்முறையாக துணைப் பயிற்சியாளராக அறிமுகமாகி சாதனை படைத்தார். பிரீமியர் லீக், லா லிகா, சீரிஸ் ஏ, லீக் 1, புன்டெஸ்லீகா ஆகிய டாப் 5 ஐரோப்பிய லீக்கில் மேரி-லூயிஸ் ஈட்டாதான் முதல்முறையாக துணைப் பயிற்சியாளராகவும் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டு வரலாறு படைத்துள்ளார்.

அடுத்த சீசனில் மகளிர் யுனியன் பெர்லின் அணிக்கு பயிற்சியாளராக பதவி வகிக்க இருக்கிறார். அதற்கு முன்னதாக, ஆடவர் அணிக்கு பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டு வரலாறு படைத்துள்ளார்.

5 போட்டிகள் மீதமுள்ள நிலையில், ரிலிகேஷன் நிலைக்கு தள்ளப்படாமல் காப்பாற்ற அணிக்கு உழைப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Marie-Louise Eta becomes first female head coach in men's top five European leagues at Bundesliga side Union Berlin.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆஸி.யின் முதல் பெண் ராணுவத் தளபதி நியமனம்! 125 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதல்முறை!

ஆஸி.யின் முதல் பெண் ராணுவத் தளபதி நியமனம்! 125 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதல்முறை!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வேகப் பந்துவீச்சாளர்... புதிய சாதனை படைத்த புவனேஷ்வர் குமார்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வேகப் பந்துவீச்சாளர்... புதிய சாதனை படைத்த புவனேஷ்வர் குமார்!

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லிவா்பூல் அதிா்ச்சித் தோல்வி

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லிவா்பூல் அதிா்ச்சித் தோல்வி

மனித உரிமை மீறல்! 19 ஈரானிய அதிகாரிகள் மீது தடை விதிக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம்!

மனித உரிமை மீறல்! 19 ஈரானிய அதிகாரிகள் மீது தடை விதிக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம்!

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தமிழ்நாடு தேர்தலின் நவீன பிரசார வியூகம்! | News & Views | E-26 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தமிழ்நாடு தேர்தலின் நவீன பிரசார வியூகம்! | News & Views | E-26 |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோவை, டெல்டா களநிலவரம் | Ravindran duraisamy interview | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வீடியோக்கள்

கோவை, டெல்டா களநிலவரம் | Ravindran duraisamy interview | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு