ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் பெண் பயிற்சியாளர்!

ஐரோப்பிய கால்பந்து வரலாற்றில் முதல் முறையாக பெண் பயிற்சியாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐரோப்பாவில் ஆடவருக்கான டாப் 5 லீக்கில் முதல்முறையாக ஜெர்மனியின் புன்டெஸ்லீகா லீக்கில் இந்த வரலாறு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.
புன்டெஸ்லீகா லீக்கில் யுனியன் பெர்லின் அணிக்கு இடைக்காலப் பயிற்சியாளராக மேரி - லூயிஸ் ஈட்டா (34 வயது) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த கால்பந்து வீராங்கனை கடந்த 2023ல் முதல்முறையாக துணைப் பயிற்சியாளராக அறிமுகமாகி சாதனை படைத்தார். பிரீமியர் லீக், லா லிகா, சீரிஸ் ஏ, லீக் 1, புன்டெஸ்லீகா ஆகிய டாப் 5 ஐரோப்பிய லீக்கில் மேரி-லூயிஸ் ஈட்டாதான் முதல்முறையாக துணைப் பயிற்சியாளராகவும் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டு வரலாறு படைத்துள்ளார்.
அடுத்த சீசனில் மகளிர் யுனியன் பெர்லின் அணிக்கு பயிற்சியாளராக பதவி வகிக்க இருக்கிறார். அதற்கு முன்னதாக, ஆடவர் அணிக்கு பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டு வரலாறு படைத்துள்ளார்.
5 போட்டிகள் மீதமுள்ள நிலையில், ரிலிகேஷன் நிலைக்கு தள்ளப்படாமல் காப்பாற்ற அணிக்கு உழைப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.
Summary
Marie-Louise Eta becomes first female head coach in men's top five European leagues at Bundesliga side Union Berlin.
