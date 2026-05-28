Dinamani
நீலகிரி உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை!எந்தக் குழந்தைகளை வைத்து வாக்கு சேகரித்தீர்களோ, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை! - இபிஎஸ்கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா ராஜிநாமா!‘ஹிட்’ மூலம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியைப் பிரதமர் அடிப்பார்! தமிழிசை
/
செய்திகள்

முதல்முறையாக கான்ஃபரன்ஸ் லீக் கோப்பை வென்ற கிறிஸ்டல் பேலஸ்!

கான்ஃபரன்ஸ் லீக் இறுதிப் போட்டியில் வென்ற கிறிஸ்டல் பேலஸ் அணி குறித்து...

News image

முதல்முறையாக கான்ஃபரன்ஸ் லீக் கோப்பை வென்ற கிறிஸ்டல் பேலஸ் அணியினர். - படம்: ஏபி

Updated On :28 மே 2026, 5:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கான்ஃபரன்ஸ் லீக் இறுதிப் போட்டியில் கிறிஸ்டல் பேலஸ் அணி 1-0 என ராயோ வலேக்கானோ அணியை வீழ்த்தி முதல்முறையாகக் கோப்பையை வென்றது.

ஐரோப்பாவில் நடைபெறும் மூன்றாம் தர கால்பந்து போட்டியான கான்ஃபரன்ஸ் லீக் போட்டிகள் கடந்த 2021 முதல் நடைபெறு வருகின்றன. இது சாம்பியன்ஸ் லீக் (முதல் தரம்), ஐரோப்பா லீக் (இரண்டாம் தரம்) கிற்கு அடுத்த படியாக இருக்கிறது.

இறுதிப் போட்டியில் கிறிஸ்டல் பேலஸ் அணி 50ஆவது நிமிஷத்தில் ஜீன் பிலிப் மடேடா கோல் அடித்து அசத்தினார். முதல்முறையாக இந்தக் கோப்பையை வென்றுள்ள கிறிஸ்டல் பேலஸ் இரண்டாம் தர போட்டியான ஐரோப்பா லீக்கிற்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஆஸ்டன் வில்லா அணி ஐரோப்பா லீக்கை வென்றது. சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் இறுதிப் போட்டியில் பிஎஸ்ஜி - ஆர்செனல் அணிகள் மோதவிருக்கின்றன.

இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாக கிறிஸ்டல், ராயோ அணிகளின் ரசிகர்கள் மோதிக்கொண்டார்கள். இதில் இரண்டு காவர்களுக்கு சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த விவாகரத்தில் இரண்டு ரசிகர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.

Summary

Crystal Palace beats Rayo Vallecano 1-0 for Conference League title, club's 1st European trophy

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

44 ஆண்டு கோப்பைக் கனவு நிறைவேற்றம்..! யூரோப்பா லீக்கை வென்றது ஆஸ்டன் வில்லா!

44 ஆண்டு கோப்பைக் கனவு நிறைவேற்றம்..! யூரோப்பா லீக்கை வென்றது ஆஸ்டன் வில்லா!

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்டன் வில்லா!

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்டன் வில்லா!

அதிக கோல்கள் - அதிக க்ளீன் ஷீட் கொண்ட அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி..! யார் வெல்லுவார்கள்?

அதிக கோல்கள் - அதிக க்ளீன் ஷீட் கொண்ட அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி..! யார் வெல்லுவார்கள்?

யூத் லீக்கில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ரியல் மாட்ரிட்!

யூத் லீக்கில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ரியல் மாட்ரிட்!

விடியோக்கள்

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

சூர்யவன்ஷி, ஆர்ச்சர் சவாலைச் சமாளிக்குமா குஜராத்?

சூர்யவன்ஷி, ஆர்ச்சர் சவாலைச் சமாளிக்குமா குஜராத்?