44 ஆண்டு கோப்பைக் கனவு நிறைவேற்றம்..! யூரோப்பா லீக்கை வென்றது ஆஸ்டன் வில்லா!

யூரோப்பா லீக் இறுதிப் போட்டியில் வென்ற ஆஸ்டன் வில்லா அணி குறித்து...

யூரோப்பா லீக் கோப்பையுடன் ஆஸ்டன் வில்லா அணியினர். - படம்: எக்ஸ் / ஆஸ்டன் வில்லா.

Updated On :21 மே 2026, 11:05 am IST

ஆஸ்டன் வில்லா கால்பந்து அணி யூரோப்பா லீக் இறுதிப் போட்டியில் 3-0 என வென்று முதல்முறையாக இந்தக் கோப்பையை வென்றுள்ளது.

ஐரோப்பாவில் நடைபெறும் கால்பந்துத் தொடரில் கான்ஃபரன்ஸ் லீக்கை விட உயர்ந்த நிலையிலும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கை விட குறைந்த நிலையிலும் யூரோப்பா லீக் (ஐரோப்பிய லீக்) இருக்கிறது.

இறுதிப் போட்டியில் ஃபிரிபெர்க் உடன் மோதிய ஆஸ்டன் வில்லா 3-0 என அசத்தல் வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் 40, 45+2, 57ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அசத்தினார்கள்.

முதல்முறையாக யூரோப்பா லீக்கை வென்றுள்ள ஆஸ்டன் வில்லா அணி இந்த வெற்றியின் மூலமாக 1982க்குப் பிறகு பெரிய தொடரில் கோப்பையை வென்று 44 ஆண்டுகால கோப்பைக் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளது.

லீக்ஸ் கோப்பையை 1996ல் வென்ற ஆஸ்டன் வில்லா, சூப்பர் கோப்பையை 1982ல் வென்றது. பிரீமியர் லீக்கில் நான்காமிடம் பிடித்துள்ள ஆஸ்டன் வில்லா அடுத்த சீசனில் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாடவிருக்கிறது.

Aston Villa, Prince William celebrate Europa League triumph ending team's 30-year trophy drought

