Dinamani
தவெக ஆட்சி அமைப்பதில் இழுபறி: இடதுசாரிகள் ஆதரவு; விசிக நிலை என்ன? மேற்கு வங்க முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு: முதல் பாஜக அமைச்சரவையில் 2 துணை முதல்வா்கள்?தமிழகத்தில் பயணிகளை கையாளுவதில் சென்னை விமான நிலையம் முதலிடம்பேறுகால சா்க்கரை நோயைத் தடுக்கும் திட்டம்: சோதனை முயற்சியாக அமல்வேற்று கிரகவாசிகள் குறித்த ரகசிய கோப்புகள் வெளியீடுஅமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
செய்திகள்

இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா: 44 ஆண்டுகளில் முதல்முறை

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு ஆஸ்டன் வில்லா - ஃப்ரெய்பா்க் அணிகள் தகுதிபெற்றன. அவை, சாம்பியன் கோப்பைக்காக வரும் 21-ஆம் தேதி மோதுகின்றன.

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு ஆஸ்டன் வில்லா - ஃப்ரெய்பா்க் அணிகள் தகுதிபெற்றன. அவை, சாம்பியன் கோப்பைக்காக வரும் 21-ஆம் தேதி மோதுகின்றன.

முன்னதாக, முதல் அரையிறுதியில் ஆஸ்டன் வில்லா - நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரெஸ்டை வென்றது. இந்த அணிகள் கடந்த 1-ஆம் தேதி மோதிய முதல் லெக் ஆட்டத்தில் நாட்டிங்ஹாம் 1-0 என வென்றிருந்தது.

இந்நிலையில், பா்மிங்ஹாம் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 2-ஆவது லெக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா 4-0 கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி கண்டது. அந்த அணிக்காக ஆலி வட்கின்ஸ் (36’), எமி பெண்டியா (58’), ஜான் மெக் கின் (77’, 80’) ஆகியோா் கோல் அடித்தனா்.

இதையடுத்து ஆஸ்டன் வில்லா 4-1 என மொத்த கோல் கணக்கு அடிப்படையில் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரெஸ்டை வென்றது. இதன் மூலமாக, கடந்த 44 ஆண்டுகளில் ஐரோப்பிய கண்டத்தின் அளவிலான போட்டியில் ஆஸ்டன் வில்லா இறுதி ஆட்டத்துக்கு வந்தது இதுவே முதல்முறையாகும்.

இதற்கு முன் 1982-இல் யூரோப்பியன் கோப்பை போட்டியில் பயா்ன் மியுனிக்கை வீழ்த்தி அந்த அணி சாம்பியனானது குறிப்பிடத்தக்கது.

2-ஆவது அரையிறுதியில் ஃப்ரெய்பா்க் - பிராகாவை தோற்கடித்து, இறுதி ஆட்டத்துக்கு வந்துள்ளது. முதல் லெக் ஆட்டத்தில் பிராகா 2-1 கோல் கணக்கில் வென்று முன்னிலையில் இருந்தது.

இந்நிலையில், ஜொ்மனியின் ஃப்ரெய்பா்க் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 2-ஆவது லெக் ஆட்டத்தில், ஃப்ரெய்பா்க் 3-1 கோல் கணக்கில் வென்றது. அந்த அணிக்காக லூகாஸ் குப்லா் (19’, 72’), ஜோஹன் மன்ஸாம்பி (41’) ஆகியோா் கோல் அடித்தனா். பிராகாவுக்காக பாவ் விக்டா் (79’) ஸ்கோா் செய்தாா்.

இதையடுத்து மொத்த கோல் கணக்கு அடிப்படையில் ஃப்ரெய்பா்க் 4-3 என பிராகாவை சாய்த்து, இறுதிக்கு முன்னேறியது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்டன் வில்லா!

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்டன் வில்லா!

பயர்ன் மியுனிக்கை வெளியேற்றியது பிஎஸ்ஜி: இறுதியில் ஆர்செனலுடன் பலப்பரீட்சை

பயர்ன் மியுனிக்கை வெளியேற்றியது பிஎஸ்ஜி: இறுதியில் ஆர்செனலுடன் பலப்பரீட்சை

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து: ஆஸ்டன் வில்லாவை வென்றது நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்!

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து: ஆஸ்டன் வில்லாவை வென்றது நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்!

காலிறுதியில் பிஎஸ்ஜி, ரியல் மாட்ரிட், ஆா்செனல்: மான்செஸ்டா் சிட்டி, செல்ஸி வெளியேறின

காலிறுதியில் பிஎஸ்ஜி, ரியல் மாட்ரிட், ஆா்செனல்: மான்செஸ்டா் சிட்டி, செல்ஸி வெளியேறின

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு