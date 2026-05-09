இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா: 44 ஆண்டுகளில் முதல்முறை

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு ஆஸ்டன் வில்லா - ஃப்ரெய்பா்க் அணிகள் தகுதிபெற்றன. அவை, சாம்பியன் கோப்பைக்காக வரும் 21-ஆம் தேதி மோதுகின்றன.
முன்னதாக, முதல் அரையிறுதியில் ஆஸ்டன் வில்லா - நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரெஸ்டை வென்றது. இந்த அணிகள் கடந்த 1-ஆம் தேதி மோதிய முதல் லெக் ஆட்டத்தில் நாட்டிங்ஹாம் 1-0 என வென்றிருந்தது.
இந்நிலையில், பா்மிங்ஹாம் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 2-ஆவது லெக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா 4-0 கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி கண்டது. அந்த அணிக்காக ஆலி வட்கின்ஸ் (36’), எமி பெண்டியா (58’), ஜான் மெக் கின் (77’, 80’) ஆகியோா் கோல் அடித்தனா்.
இதையடுத்து ஆஸ்டன் வில்லா 4-1 என மொத்த கோல் கணக்கு அடிப்படையில் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரெஸ்டை வென்றது. இதன் மூலமாக, கடந்த 44 ஆண்டுகளில் ஐரோப்பிய கண்டத்தின் அளவிலான போட்டியில் ஆஸ்டன் வில்லா இறுதி ஆட்டத்துக்கு வந்தது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இதற்கு முன் 1982-இல் யூரோப்பியன் கோப்பை போட்டியில் பயா்ன் மியுனிக்கை வீழ்த்தி அந்த அணி சாம்பியனானது குறிப்பிடத்தக்கது.
2-ஆவது அரையிறுதியில் ஃப்ரெய்பா்க் - பிராகாவை தோற்கடித்து, இறுதி ஆட்டத்துக்கு வந்துள்ளது. முதல் லெக் ஆட்டத்தில் பிராகா 2-1 கோல் கணக்கில் வென்று முன்னிலையில் இருந்தது.
இந்நிலையில், ஜொ்மனியின் ஃப்ரெய்பா்க் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 2-ஆவது லெக் ஆட்டத்தில், ஃப்ரெய்பா்க் 3-1 கோல் கணக்கில் வென்றது. அந்த அணிக்காக லூகாஸ் குப்லா் (19’, 72’), ஜோஹன் மன்ஸாம்பி (41’) ஆகியோா் கோல் அடித்தனா். பிராகாவுக்காக பாவ் விக்டா் (79’) ஸ்கோா் செய்தாா்.
இதையடுத்து மொத்த கோல் கணக்கு அடிப்படையில் ஃப்ரெய்பா்க் 4-3 என பிராகாவை சாய்த்து, இறுதிக்கு முன்னேறியது.
