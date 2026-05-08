Dinamani
மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? காங்கிரஸ் தலைவர் வி.டி. சதீசன் எழுதிய புத்தகம் மே 9-இல் வெளியீடு!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசை அமைக்க எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!பிளஸ் 2 முடிவுகள் வெளியானது! 95.2% தேர்ச்சி!
/
செய்திகள்

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்டன் வில்லா!

ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்டன் வில்லா குறித்து...

News image

வெற்றிக் களிப்பில் ஆஸ்டன் வில்லா வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐரோப்பிய லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு ஆஸ்டன் வில்லா கால்பந்து அணி முன்னேறியுள்ளது. இதுவரை ஐரோப்பிய லீக் கோப்பை வெல்லாத அணியாக இருக்கும் ஆஸ்டன் வில்லா ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் இருக்கிறார்கள்.

ஐரோப்பாவில் நடைபெறும் கால்பந்துத் தொடரில் கான்ஃபரன்ஸ் லீக்கை விட உயர்ந்த நிலையிலும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கை விட குறைந்த நிலையிலும் ஐரோப்பிய லீக் இருக்கிறது.

இங்கிலாந்தின் முன்னணி கால்பந்து அணியாக ஆஸ்டன் வில்லா இருக்கிறது. இந்த அணி ஐரோப்பிய லீக் அரையிறுதியில் இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா 4-0 என நொட்டிங்ஹம் ஃபாரஸ்ட்டை வீழ்த்தியது. மொத்தமாக 4-1 கோல்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் ஜான் மெக்கின் 2 கோல்கள் அடித்தார். வாட்கின்ஸ், பியூனிடா தலா 1 கோல் அடித்தார்கள். இந்த வெற்றியின் மூலமாக 1982க்குப் பிறகு பெரிய தொடரில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி ஃபிரிபெர்க் உடன் மே.21ஆம் தேதி மோதுகிறது. பிரீமியர் லீக்கில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கிறது.

Summary

Aston Villa routs Nottingham Forest to reach Europa League final against Freiburg

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து: ஆஸ்டன் வில்லாவை வென்றது நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்!

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து: ஆஸ்டன் வில்லாவை வென்றது நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்!

பாபர் அசாம் 2ஆவது சதம்: 5ஆவது முறையாக பிஎஸ்எல் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய பெஷாவர்!

பாபர் அசாம் 2ஆவது சதம்: 5ஆவது முறையாக பிஎஸ்எல் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய பெஷாவர்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய 4 அணிகள்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய 4 அணிகள்!

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லிவா்பூல் அதிா்ச்சித் தோல்வி

ஐரோப்பிய கால்பந்து: லிவா்பூல் அதிா்ச்சித் தோல்வி

விடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு