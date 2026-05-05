ஆன்டனெலிக்கு ‘ஹாட்ரிக்’

Updated On :5 மே 2026, 5:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஃபார்முலா ஒன் கார் பந்தயத்தில், நடப்பு சீசனின் 4-ஆவது ரேஸôன மியாமி கிராண்ட் ப்ரீயில், இத்தாலி வீரரும், மெர்சிடஸ் டிரைவருமான கிமி ஆன்டனெலி வெற்றி பெற்றார்.

ஏற்கெனவே, சீன கிராண்ட் ப்ரீ, ஜப்பான் கிராண்ட் ப்ரீ ஆகியவற்றிலும் வென்ற ஆன்டனெலிக்கு இது தொடர்ந்து 3}ஆவது வெற்றியாகும் (ஹாட்ரிக்).

மியாமி கிராண்ட் ப்ரீயில் அவர் முதல் வீரராக வர, நடப்பு சாம்பியாக இருக்கும் பிரிட்டன் வீரரும், மெக்லாரென் டிரைவருமான லாண்டோ நோரிஸ் 2}ஆம் இடம் பெற்றார். அவரின் சக மெக்லாரென் டிரைவரும், ஆஸ்திரேலியருமான ஆஸ்கர் பியஸ்ட்ரி 3}ஆம் இடம் பிடித்தார்.

மழையால் பாதிக்கப்படும் அச்சம் இருந்ததால், பந்தயம் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னதாகவே தொடங்கப்பட்டது. பந்தயம் தொடங்கும் முன்பாகவும் கன மழை பெய்திருந்தது. மீண்டும் மழை வருவதற்கான அறிகுறி இருந்ததால், முதல் 25 லாப்களில் வீரர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டனர்.

முன்னிலையுடன் (போல் பொசிஷன்) பந்தயத்தை தொடங்கிய ஆன்டனெலி, 3}ஆவது லாப்பில் பின்னடைவை சந்தித்தார். எனினும் 5}ஆவது லாப்பில் மீண்டும் முன்னிலை பெற்றார். பின்னர் லாண்டோ நோரிஸ், சார்லஸ் லெக்லெர்க், ஆன்டனெலி ஆகியோர் முன்னிலையும், பின்னிலையுமாக ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்தனர்.

பிறகு ஒரு கட்டத்தில் முன்னிலை பெற்ற ஆன்டனெலி, இறுதிவரை அதைத் தக்கவைத்து வெற்றி பெற்றார்.

போட்டியின் அடுத்த பந்தயமான கனடியன் கிராண்ட் ப்ரீ, வரும் 24}ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

