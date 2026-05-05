எஸ்பான்யோலை வென்றது ரியல் மாட்ரிட்

Updated On :5 மே 2026, 5:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் 2-0 கோல் கணக்கில் எஸ்பான்யோலை திங்கள்கிழமை வென்றது.

இந்த ஆட்டத்தில் ரியல் மாட்ரிட் டிரா செய்திருந்தாலோ, அல்லது தோற்றிருந்தாலோ பார்சிலோனா சாம்பியனாவது உறுதியாகியிருக்கும். ஆனால் ரியல் மாட்ரிட்டை வெற்றிபெறச் செய்து, வினிசியஸ் ஜூனியர் அதை தாமதப்படுத்தியுள்ளார்.

ரியல் மாட்ரிட்டுக்காக அவர் 55 மற்றும் 66}ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார். ரியல் மாட்ரிட் தனது அடுத்த ஆட்டத்தில் பார்சிலோனாவையே சந்திக்கிறது. அதில் பார்சிலோனா டிரா செய்தாலே, அந்த அணி சாம்பியனாவது உறுதியாகிவிடும்.

மாறாக ரியல் மாட்ரிட் வென்றால், அந்த அணி பட்டத்துக்கான பந்தயத்தில் நிலைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போட்டியில் இன்னும் 4 சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன.

பிரீமியர் லீக்: இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து போட்டியில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3}2 என லிவர்பூல் அணியையும், டாட்டன்ஹாம் 2}1 என ஆஸ்டன் வில்லாவையும், போர்ன்மெüத் 3}0 என கிறிஸ்டல் பேலûஸயும் வென்றன.

புள்ளிகள் பட்டியலில் ஆர்செனல் (76), மான்செஸ்டர் சிட்டி (70), மான்செஸ்டர் யுனைடெட் (64) ஆகியவை முறையே முதல் 3 இடங்களில் உள்ளன. போட்டியில் இன்னும் 3 சுற்று ஆட்டங்கள் எஞ்சியுள்ளன.

