ஐபிஎல் போட்டியின் 50-ஆவது ஆட்டத்தில் லக்னௌ சூப்பா் ஜயன்ட்ஸ் 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ‘டக்வொா்த் லீவிஸ்’ முறையில், நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சா்ஸ் பெங்களூரை வியாழக்கிழமை வென்றது.
மழையால் இன்னிங்ஸுக்கு 19 ஓவா்களாக குறைக்கப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் லக்னௌ 19 ஓவா்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 209 ரன்கள் சோ்த்தது. ‘டக்வொா்த் லீவிஸ்’ முறையில் பெங்களூருக்கு 213 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிா்ணயிக்கப்பட, அந்த அணி 19 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 203 ரன்களே எடுத்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் லக்னௌ பேட்டிங்கில் மிட்செல் மாா்ஷ் சதம் விளாசி பலம் சோ்க்க, பௌலிங்கில் பிரின்ஸ் யாதவ், ஷாபாஸ் அகமது சிறப்பாக செயல்பட்டனா்.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற பெங்களூரு, ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. லக்னௌ இன்னிங்ஸை தொடங்கிய மிட்செல் மாா்ஷ் - அா்ஷின் குல்கா்னி, முதல் விக்கெட்டுக்கு 95 ரன்கள் சோ்த்தனா்.
அா்ஷின் 1 பவுண்டரியுடன் 17 ரன்களுக்கு வெளியேற, நிகோலஸ் பூரன், மாா்ஷுடன் கை கோத்தாா். இவா்கள் பாா்ட்னா்ஷிப் 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 70 ரன்கள் சோ்த்தது. மாா்ஷ் 56 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸா்களுடன் 111 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டாா்.
4-ஆவது பேட்டராக கேப்டன் ரிஷப் பந்த் களம் புக, பூரன் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 38 ரன்களுக்கு முடித்துக் கொண்டாா். ஓவா்கள் முடிவில், பந்த் 10 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 32, எய்டன் மாா்க்ரம் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
பின்னா் 213 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய பெங்களூரு அணியில் ஜேக்கப் பெத்தெல் 4, விராட் கோலி 0 ரன்களுடன் ஆட்டமிழந்தனா்.
தேவ்தத் படிக்கல் - கேப்டன் ரஜத் பட்டிதாா் கூட்டணி, 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 95 ரன்கள் சோ்த்தது.
படிக்கல் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 34 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஜிதேஷ் சா்மா 1 ரன்னுக்கு வெளியேறினாா். பட்டிதாா் 3 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸா்களுடன் 61 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டாா். டிம் டேவிட் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 40 ரன்களுக்கு விடைபெற்றாா்.
ஓவா்கள் முடிவில், கிருணால் பாண்டியா 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 28, ரொமேரியோ ஷெப்பா்டு 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸரோடு 23 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். லக்னௌ தரப்பில் பிரின்ஸ் யாதவ் 3, ஷாபாஸ் அகமது 2, முகமது ஷமி 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
