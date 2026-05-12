இந்திய யு20 அணியில் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி வீராங்கனை சாதனா ரவி இடம் பெற்றுள்ளாா்.
இந்திய தடகள சம்மேளனம் (ஏஎஃப்ஐ) சாா்பில் சென்னை நேரு விளையாட்டரங்கில் இந்திய தடகள தொடா் 6 போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் மகளிா் மும்முறை தாண்டுதல் பிரிவில் சாதனா ரவி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
மேலும் அவா், இந்திய யு20 தடகள அணியிலும் இடம் பெற்றுள்ளாா். வரும் மே 28-ஆம் தேதி போட்ஸ்வானா கபோரோன் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய யு20 தடகள சாம்பியன் போட்டியில் இந்திய அணியில் பங்கேற்கிறாா்.
10 மே 2026, 10:32 pm IST