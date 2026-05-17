Dinamani
மாஸ்கோவில் ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியர் ஒருவர் பலி, 3 பேர் படுகாயம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்நாட்டின் தொழில் துறை வளர்ச்சியில் குஜராத்திற்கு முக்கியப் பங்கு: அமித் ஷா
/
செய்திகள்

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன்: வெள்ளி வென்ற சாத்விக் - சிராக்!

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன் தொடரில் சாத்விக் - சிராக் இணை வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தல்...

News image

இந்தோனேஷிய வீரர்கள் அருகே வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் சாத்விக் - சிராஜ் இணை - ஏஎன்ஐ / பிஏஐ மீடியா

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் கடுமையாகப் போராடிய சாத்விக் - சிராக் இணை இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனர்.

இந்தோனேஷியாவின் லியோ ரோலி கார்னாண்டோ - டேனியல் மார்ட்டின் இணையுடன் போராடி, இறுதியில் தோல்வி அடைந்ததால், வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் நாடு திரும்பவுள்ளனர்.

தாய்லாந்தில் நடைபெற்றுவரும் பாட்மின்டன் போட்டியின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் தாய்லாந்து நாட்டின் கார்னாண்டோ - டேனியல் மார்ட்டின் இணையுடன், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான சாத்விக் - சிராஜ் இணை மோதியது.

மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் தொடங்கிய இந்த ஆட்டம் 53 நிமிடங்கள் நீடித்தது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில், 21 - 12, 25 - 23 புள்ளிக் கணக்கில் இந்திய இணை போராடி தோல்வி அடைந்தது. இதனால் சாத்விக் - சிராக் இணை இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது.

மகளிர் பிரிவு பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் பி.வி. சிந்து, லக்‌ஷயா சென் ஆகியோர் தோல்வி அடைந்து வெளியேறியதால், தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன் தொடரில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த ஒரே பதக்கம், சாத்விக் - சிராக் இணை வென்ற இந்த வெள்ளிப் பதக்கமாகும்.

Summary

Thailand Open 2026 Satwik-Chirag suffers defeat in final, settles with silver

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தாய்லாந்து ஓபன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய பிவி சிந்து, லக்‌ஷயா சென், சாத்விக் - சிராக்!

தாய்லாந்து ஓபன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய பிவி சிந்து, லக்‌ஷயா சென், சாத்விக் - சிராக்!

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன்: சாத்விக்/சிராக் இணை வெற்றி

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன்: சாத்விக்/சிராக் இணை வெற்றி

15 புள்ளிகள் ஃபாா்மட்டால் பெரிதாக வித்தியாசம் இல்லை: சிராக் ஷெட்டி

15 புள்ளிகள் ஃபாா்மட்டால் பெரிதாக வித்தியாசம் இல்லை: சிராக் ஷெட்டி

நீண்ட நாள் கனவு... தாய்லாந்து சுற்றுலா சென்ற பாக்கியலட்சுமி நடிகைகள்!

நீண்ட நாள் கனவு... தாய்லாந்து சுற்றுலா சென்ற பாக்கியலட்சுமி நடிகைகள்!

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 நிமிடங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

51 நிமிடங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு