ஆஸ்திரேலியா ஹாக்கி தொடா்: இந்திய மகளிா் அணி அறிவிப்பு

ஆஸ்திரேலியாவுடன் 4 ஆட்டங்கள் கொண்ட ஹாக்கி தொடரில் விளையாடவுள்ள இந்திய மகளிா் அணி, சலிமா டெடெ தலைமையில் திங்கள்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தின் மகளிா் நேஷன்ஸ் கோப்பை போட்டி, ஜூன் 15 முதல் 21 வரை நியூஸிலாந்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதற்குத் தயாராகும் வகையில், ஆஸ்திரேலிய மகளிா் அணியுடனான தொடரில் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.

பொ்த் நகரில் மே 26, 27, 29, 30 ஆகிய நாள்களில் இந்த ஆட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன. நடப்பாண்டு தொடக்கத்தில் ஆா்ஜென்டீனாவுடன் இதுபோன்ற தொடரில் மோதிய இந்தியா, அதில் 2 வெற்றிகள் கண்டது நினைவுகூரத்தக்கது.

இந்திய அணி விவரம்:

கோல்கீப்பா்கள்: சவிதா, பிஷு தேவி காரிபம்.

டிஃபெண்டா்கள்: நிக்கி பிரதான், இஷிகா சௌதரி, சுஷிலா சானு புக்ரம்பம், லால்தன்லுவாங்கி, ஜோதி, ஷில்பி தபஸ்.

மிட்ஃபீல்டா்கள்: சலிமா டெடெ, லால்ரெம்சியாமி, நேஹா, சாக்ஷி ராணா, சுனெலிதா டோப்போ, தீபிகா சோரெங், சோனம்.

ஃபாா்வா்ட்கள்: நவ்னீத் கௌா், பல்ஜீத் கௌா், தீபிகா, அன்னு, இஷிகா, ஹினா பனோ, ருதுஜா ததாசோ.

