மிட்செல் ஸ்டார்க் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அனுமதி..! எப்போது வருவார்?

தில்லி கேபிடல்ஸ் வீரர் மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாட அனுமதி கிடைத்துள்ளது குறித்து...

வலைப் பயிற்சியில் பந்துவீசும் மிட்செல் ஸ்டார்க். - படம்: ஏபி

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 8:42 am

ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் (36 வயது) தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாட கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அனுமதி அளித்துள்ளது.

காயம் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாடாமல் இருக்கிறார். தற்போது, தடையில்லாச் சான்று கிடைத்துள்ள நிலையில் மே 1ஆம் தேதி முதல் அவர் விளையாட வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆஷஸ் தொடரில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ஸ்டார்க் தொடர் நாயகன் விருது வென்றார். பின்னர் பிபிஎல் தொடரிலும் விளையாடினார். கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா இது குறித்து கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியாவின் திடலில் தனது வேலைப் பளுவைச் சுமக்க மிட்செல் ஸ்டார்க் தயாராகி வருகிறார். 2026 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக மே1ஆம் தேதி விளையாடுவார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாடாமல் இருப்பது குறித்து இந்திய ஊடகங்களில் தவறான தகவல் பரவியதால் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தார்.

கடந்த சீசனில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 11 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். தற்போது தில்லி அணி புள்ளிப் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கிறது.

Summary

Starc cleared by CA to play IPL, likely to be available for DC's game on May 1.

ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்றதால் பிஎஸ்எல் தொடரில் விளையாட ஜிம்பாப்வே வீரருக்குத் தடை!

விஸ்டன் விருதுகள்: மிட்செல் ஸ்டார்க், தீப்தி சர்மாவுக்கு கௌரவம்! 5ல் 4 இந்தியர்கள் தேர்வு!

தில்லி கேபிடல்ஸ் ரசிகர்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்ட மிட்செல் ஸ்டார்க்; காரணம் என்ன?

ஐபிஎல் தொடரில் முதல் போட்டியில் மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாடுவாரா?

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 ஏப்ரல் 2026