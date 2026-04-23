மிட்செல் ஸ்டார்க் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அனுமதி..! எப்போது வருவார்?

ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் (36 வயது) தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாட கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அனுமதி அளித்துள்ளது.
காயம் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாடாமல் இருக்கிறார். தற்போது, தடையில்லாச் சான்று கிடைத்துள்ள நிலையில் மே 1ஆம் தேதி முதல் அவர் விளையாட வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆஷஸ் தொடரில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ஸ்டார்க் தொடர் நாயகன் விருது வென்றார். பின்னர் பிபிஎல் தொடரிலும் விளையாடினார். கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா இது குறித்து கூறியிருப்பதாவது:
இந்தியாவின் திடலில் தனது வேலைப் பளுவைச் சுமக்க மிட்செல் ஸ்டார்க் தயாராகி வருகிறார். 2026 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக மே1ஆம் தேதி விளையாடுவார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மிட்செல் ஸ்டார்க் விளையாடாமல் இருப்பது குறித்து இந்திய ஊடகங்களில் தவறான தகவல் பரவியதால் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த சீசனில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 11 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். தற்போது தில்லி அணி புள்ளிப் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கிறது.
Summary
Starc cleared by CA to play IPL, likely to be available for DC's game on May 1.
