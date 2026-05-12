கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் தொடரில் 2000 ரன்களைக் கடந்த அக்‌ஷர் படேல்!

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன் அக்‌ஷர் படேல் 2000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

அக்‌ஷர் படேல் - படம் | தில்லி கேபிடல்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஐபிஎல் தொடரில் தர்மசாலாவில் நேற்று (மே 11) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தியது.

இந்தப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் தரப்பில் சிறப்பாக விளையாடிய கேப்டன் அக்‌ஷர் படேல் அதிகபட்சமாக 30 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

நேற்றையப் போட்டியில் 56 ரன்கள் எடுத்தன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் 2000 ரன்களைக் கடந்து அக்‌ஷர் படேல் சாதனை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 174 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அக்‌ஷர் படேல் 2016 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 4 அரைசதங்கள் அடங்கும்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தில்லி கேபிடல்ஸ் 5 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 7-வது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Delhi Capitals captain Axar Patel has set a record in the IPL series by crossing the 2,000-run mark.

