கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்த டிம் டேவிட்!

ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு வீரர் டிம் டேவிட் சாதனை படைத்துள்ளார்.

டிம் டேவிட் - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 12:12 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் பெங்களூரு சின்னசாமி திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 175 ரன்கள் எடுத்தது.

இந்தப் போட்டியில் டிம் டேவிட் 17 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 1000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 56 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள டிம் டேவிட் 1019 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

முதலில் விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 175 ரன்கள் எடுத்துள்ள நிலையில், 176 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி விளையாடி வருகிறது.

Summary

Royal Challengers Bangalore player Tim David has set a record by crossing the 1,000-run mark in the IPL series.

