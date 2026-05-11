பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் தர்மசாலாவில் நடைபெறும் இன்றைய ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன் அக்ஷர் படேல் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் முதலில் பேட் செய்கிறது.
தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஐந்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பிளேயிங் லெவனில் அபிஷேக் போரெல், சஹில் பரேக், டேவிட் மில்லர், மாதவ் திவாரி மற்றும் ஆகிப் நபி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பஞ்சாப் கிங்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் லாக்கி பெர்குசனுக்குப் பதிலாக பென் துவார்ஷூயிஸ் அறிமுக வீரராக இடம்பெற்றுள்ளார்.
Summary
In the IPL match against Punjab Kings, Delhi Capitals won the toss and elected to bowl.
