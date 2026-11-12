மாலத்தீவுகளை வென்றது இந்தியா!
தெற்காசிய கால்பந்து சம்மேளன சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியா தனது 2-ஆவது ஆட்டத்தில் 1-0 கோல் கணக்கில் மாலத்தீவுகளை வென்றது.
மாலத்தீவுகளை வென்றது இந்தியா... - X | Indian Football
தெற்காசிய கால்பந்து சம்மேளன சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியா தனது 2-ஆவது ஆட்டத்தில் 1-0 கோல் கணக்கில் மாலத்தீவுகளை புதன்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணிக்காக சுஹைல் அகமது பாட் 38-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தாா். இத்துடன் குரூப் சுற்றின் 2 ஆட்டங்களிலுமே வென்றுள்ள இந்தியா, குரூப் ‘பி’-யில் முதலிடத்துடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
2-ஆவது இடத்திலிருக்கும் பாகிஸ்தானும் அரையிறுதிக்கு வர, 3-ஆம் இடம் பிடித்த மாலத்தீவுகள் போட்டியிலிருந்து வெற்றியின்றி வெளியேறியது.
இதனிடையே, குரூப் ‘ஏ’-வில் நடைபெற்ற கடைசி ஆட்டத்தில் முதல் பாதி முடிவில் வங்கதேசம் 2-0 என முன்னிலையில் இருந்தது. அந்த குரூப்பில் வங்கதேசம், இலங்கை முறையே முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் எனத் தெரிகிறது. அந்த வகையில் இந்தியா தனது அரையிறுதியில் வரும் 14-ஆம் தேதி இலங்கையுடன் மோதும் என கணிக்கப்படுகிறது.
3-ஆம் இடம் பிடித்த பூடான் போட்டியிலிருந்து வெற்றி இன்றி விடைபெற்றது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.