ஹாக்கி: இந்தியா - நியூஸிலாந்து ஆட்டம் டிரா
இந்திய-நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஹாக்கி டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது ஆட்டம் 2-2 என டிராவில் முடிந்தது.
கோலடித்த மகிழ்ச்சியில் இந்திய அணியினா்
இந்திய-நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஹாக்கி டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது ஆட்டம் 2-2 என டிராவில் முடிந்தது.
கடந்த 1926-ஆம் ஆண்டில் இந்திய-நியூஸிலாந்து அணிகள் முதல் ஆட்டத்தில் மோதின. இந்நிலையில் மேஜா் தயான் சந்த் இந்திய ராணுவ அணியில் பங்கேற்று நியூஸிலாந்தில் ஆடினா். அதன் 100 ஆண்டுகள் ஆனதையொட்டி, இரு அணிகளுக்கு இடையே 3 ஆட்டங்கள் தொடா் நியூஸிலாந்தில் நடைபெறுகிறது.
முதல் ஆட்டத்தில் இந்திா 3-2 என வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில் இரண்டாம் ஆட்டம் ஆக்லாந்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் 25-ஆவது நிமிஷத்தில் நியூஸி. வீரா் டைலன் தாமஸ் முதல் கோலடித்தாா். 35-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்திய வீரா் அங்கத் பிா் சிங் கோலடித்து 1-1 என சமன் செய்தாா். இரண்டாம் பாதியில் 56-ஆவது நிமிஷத்தில் நியூஸி அணி சாம் இரண்டாம் கோலடிக்க முன்னிலை பெற்றது. ஆனால் அடுத்து 57-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்திய கேப்டன் சஞ்சய் பெனால்டி மூலம் கோலடித்து 2-2 என சமன் செய்தாா். இதனால் ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை கடைசி ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது இந்தியா.
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