இறுதி ஆட்டத்தில் ஸெங் குயின்வென் - ஆன்ட்ரீவா மோதல்
சீன ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் சீனாவின் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ஸெங் குயின்வென்-ரஷியாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா மோதுகின்றனா்.
ஸெங்
சீன ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் சீனாவின் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ஸெங் குயின்வென்-ரஷியாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா மோதுகின்றனா்.
சீனத் தலைநகா் பெய்ஜிங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டங்கள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.
இதில் சீனாவின் ஸெங் குயின்வென்னும்-எலைஸ் மொ்டென்ஸும் மோதினா். உலகின் முன்னாள் நான்காம் நிலை வீராங்கனையான ஸெங் கடந்த 2025-இல் ஏற்பட்ட காயத்தால் நீண்ட நாள் களமிறங்கவில்லை. கடந்த மாதம் யுஎஸ் ஓபனில் காலிறுதி வரை முன்னேறினாா்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டில் கடுமையாக போராடி ஸெங் 7-5 என வெற்றி பெற்றாா். முதல் செட்டில் 3 புள்ளிகளை மட்டுமே தவற விட்டாா். 3-0 என முன்னிலை பெற்றபோதும், மொ்டென்ஸ் சிறப்பாக ஆடி 4-4 என சமநிலை ஏற்படச் செய்தாா். எனினும் சுதாரித்து ஆடி ஸெங் முதல் செட்டை வசப்படுத்தினாா்.
இரண்டாம் செட்டில் ஸெங் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி 6-2 என வென்று இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா அசத்தல்:
இரண்டாவது அரையிறுதியில் உலகின் 5-ஆம் நிலை வீராங்கனை ரஷியாவின் மிர்ரா ஆன்ட்ரீவா 6-2, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் நிகோலா பா்ட்குன்வாவை வீழ்த்தினாா். முதல் செட்டில் ஆன்ட்ரீவா 4-0 என முன்னிலை பெற்றாா். 20 வயது செக். குடியரசு வீராங்கனை நிகோலா, 20 தவறுகளை புரிந்தாா். பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியன் ஆன்ட்ரீவா மொத்தம் 27 ஏஸ்களை வீசினாா்.
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