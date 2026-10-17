சாம்பியன்...
சாம்பியன்...
சென்னை எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 4-ஆவது எம்சிசி முருகப்பா யு-17 பள்ளிகள் ஹாக்கிப் போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற விருதுநகா் ஷத்ரிய மகளிா் பள்ளி.
புதுக்கோட்டை செயின்ட் ஜோசப் இரண்டாம் இடம் பெற்றது. சிறுவா் பிரிவில் மதுரை இந்திரா காந்தி மெட்ரிக். பள்ளி முதலிடமும், சென்னைசெயின்ட் பால்ஸ் 2 ஆம் இடமும் பெற்றன.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.