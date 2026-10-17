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சாம்பியன்...

சாம்பியன்...

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சென்னை எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 4-ஆவது எம்சிசி முருகப்பா யு-17 பள்ளிகள் ஹாக்கிப் போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற விருதுநகா் ஷத்ரிய மகளிா் பள்ளி.

புதுக்கோட்டை செயின்ட் ஜோசப் இரண்டாம் இடம் பெற்றது. சிறுவா் பிரிவில் மதுரை இந்திரா காந்தி மெட்ரிக். பள்ளி முதலிடமும், சென்னைசெயின்ட் பால்ஸ் 2 ஆம் இடமும் பெற்றன.

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